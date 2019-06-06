Рада отказалась отправить в отставку Климкина
Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.
За такое решение проголосовали 137 народных депутатов при 226 минимально необходимых.
Рада также не поддержала проект постановления об увольнении Климкина по его собственному желанию. «За» проголосовал только 141 парламентарий.
Накануне инаугурации президента Владимира Зеленского Климкин заявил о решении уйти в отставку.
Зеленский предлагал Климкину остаться на посту главы МИД
Позже он заявил, что после отставки намерен стать народным депутатом.
Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.
Позже Зеленский призвал парламент поддержать его представление об отставке Климкин.
Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.
Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.