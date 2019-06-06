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Рада отказалась отправить в отставку Климкина

Сегодня, 13:03
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Рада отказалась отправить в отставку Климкина - фото

НВ

Климкин заявил о своей отставке перед инаугурацией Зеленского

Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

За такое решение проголосовали 137 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

Рада также не поддержала проект постановления об увольнении Климкина по его собственному желанию. «За» проголосовал только 141 парламентарий.

Накануне инаугурации президента Владимира Зеленского Климкин заявил о решении уйти в отставку.

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Позже он заявил, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

Позже Зеленский призвал парламент поддержать его представление об отставке Климкин.

Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.


Теги:   МИД Украины Отставка Верховная Рада Павел Климкин

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