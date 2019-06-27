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Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков

27 июня, 18:10
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НВ

Павел Климкин

Глава МИД Павел Климкин заявил, что у его ведомства были полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Об этом он сказал реагируя на возмущение президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — заявил министр.

Климкин подчеркнул, что украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов.

По его словам, дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, министерству не нужно.

Климкин добавил, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел и нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин сказал, что «не комментирует эмоции», но добавил.

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии… Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать».

По словам Климкина, он может обсудить с Зеленским сложившееся недоразумение, «если он захочет».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что действия министра иностранных дел Павла Климкина могут поставить под угрозу освобождение украинских военнопленных моряков.

Теги:   Моряки Павел Климкин Владимир Зеленский

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