Медведчук и Суркис. Стало известно, кто идет в Раду от Оппозиционной платформы Сегодня, 16:18 Цей матеріал також доступний українською ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ/facebook Виктор Медведчук ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ/facebook

Партия Оппозиционная платформа — За жизнь представила первую десятку кандидатов в народные депутаты для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Первую десятку списка назвали на съезде политсилы в Киеве, на который приехали более 1500 делегатов и гостей со всех регионов Украины, передает Интерфакс-Украина.

В первой десятке: сопредседатели партии, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также глава политсовета и председатель стратегического совета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, нардеп Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

Между тем общественный активист Роман Синицын на своей странице в Facebook обнародовал расширенный список Оппозиционной платформы — За жизнь.

Согласно его данным, из второй десятки списка в Раду может пройти футбольный функционер Григорий Суркис. Замыкает список Ренат Кузьмин — бывший замгенпрокурора и экс-заместитель секретаря СНБО Украины.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.