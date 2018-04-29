КИУ назвал шесть партий, которые занимались подкупом на местных выборах

На выборах в территориальные громады 29 апреля подкупом избирателей занимались шесть политических партий, сообщил Громадскому радио председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Лидеры - Батькивщина и Аграрная партия, чуть меньше - в Радикальной партии. По одному случаю подкупа есть в Блоке Петра Порошенко и Самопомич", - рассказал Кошель.

Полиция открыла три уголовных производства по факту подкупа избирателей. Двух организаторов задержали на Харьковщине, также разоблачена схема в Одесской области.

По данным КИУ, избирателям раздавали деньги (от 300 до 600 грн), билеты на концерты, комбикорм, цыплят, алкоголь, дрова, продуктовые наборы.

Напомним, Кабмин предложил наказывать избирателей, которые отдают свой голос за вознаграждение, сроком до двух лет лишения свободы. Тех, кто пытается подкупить избирателей или меняет избирательные документы, предлагают лишать свободы на срок до шести лет.