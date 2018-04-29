КИУ назвал шесть партий, которые занимались подкупом на местных выборах

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Голосование

Голосование

На выборах в территориальные громады 29 апреля подкупом избирателей занимались шесть политических партий, сообщил Громадскому радио председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Лидеры - Батькивщина и Аграрная партия, чуть меньше - в Радикальной партии. По одному случаю подкупа есть в Блоке Петра Порошенко и Самопомич", - рассказал Кошель.

Полиция открыла три уголовных производства по факту подкупа избирателей. Двух организаторов задержали на Харьковщине, также разоблачена схема в Одесской области.

По данным КИУ, избирателям раздавали деньги (от 300 до 600 грн), билеты на концерты, комбикорм, цыплят, алкоголь, дрова, продуктовые наборы.

Напомним, Кабмин предложил наказывать избирателей, которые отдают свой голос за вознаграждение, сроком до двух лет лишения свободы. Тех, кто пытается подкупить избирателей или меняет избирательные документы, предлагают лишать свободы на срок до шести лет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове