В тюрьму за гречку. Кабмин предложил ужесточить наказание за подкуп избирателей

До двух лет лишения свободы - такое наказание будет грозить избирателю, который променяет свой голос на деньги или другое поощрение от кандидата. Министерство внутренних дел предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение избирательного права. Изменения в законодательство уже поддержало правительство, сообщает Радио НВ.

Неотвратимость наказания

Подкуп избирателей остается самой большой угрозой для объективности проведения выборов в Украине, сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук. Такой же срок - 2 года лишения свободы - могут внедрить за незаконное использование и вброс бюллетеней, а также нарушение тайны голосования членами избиркома, кандидатами или наблюдателями.

Тех, кто пытается подкупить избирателей или меняет избирательные документы, предлагают лишать свободы на срок до 6 лет. Сейчас для таких нарушений тюремный срок вдвое меньше.

"Предлагается ввести санкции в виде лишения свободы сроком до 2 лет по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 158-1 - о незаконном использовании вброса избирательных бюллетеней; ч. 1 ст. 160 - о получении избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права, - объяснила Ковальчук. - Таким образом, законопроектом мы впервые предлагаем ввести санкцию в виде лишения свободы за эти преступления".

Почти 70% граждан недовольны честностью выборов. В то же время, только 16% готовы обратиться в правоохранительные органы, если им предложат деньги за голос

Ковальчук добавила, что согласно прошлогоднему опросу, почти 70% граждан недовольны честностью выборов. В то же время, только 16% избирателей готовы обратиться в правоохранительные органы, если партия или кандидат предложат им деньги за голос.

Ключевое изменение, которое предлагает документ, - неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав, подчеркнул глава МВД Арсен Аваков. Он отметил, что над проектом закона Об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства работали почти два года. К разработке также подключилась общественная сеть ОПОРА и другие субъекты избирательного процесса.

"Работа над этим законопроектом шла почти два года, он прошел длительное публичное обсуждение и получил положительные экспертные оценки, - отметил Аваков. - Проект закона согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Ключевым изменением в законопроекте является неотвратимость наказания за преступления против избирательного права граждан".

Детали изменений: шесть лет за взятку избирателям

Правоохранителям могут позволить осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в ходе предвыборной гонки. Законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект впервые вводит уголовную ответственность за подкуп кандидата. В частности, речь идет о так называемых технических кандидатах или кандидатах-двойниках, которых финансируют другие влиятельные участники избирательной гонки.

Если кандидат получил незаконное вознаграждение со стороны другого кандидата, то оба участника избирательной гонки должны понести наказание за обман избирателей. Техническим кандидатам грозит штраф от 1,7 тыс. до 5 тыс. грн или лишение свободы до двух лет.

Лицам, которые предлагают взятку избирателям, участникам референдума или другим кандидатам, грозит срок заключения до шести лет

Лицам, которые предлагают взятку избирателям, участникам референдума или другим кандидатам, грозит срок заключения до шести лет, а также запрет занимать определенные должности до 5 лет.

Также предусмотрена уголовная ответственность за предоставление избирателям спиртных напитков и продуктов питания.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за неправомерную предвыборную агитацию, в частности за злоупотребление админресурсом. Они будут достигать 3,4 тыс грн. В то же время люди, которые добровольно сообщат правоохранителям о подкупе избирателей или фальсификации избирательной документации, будут освобождаться от ответственности.

Опыт прошлых выборов: без тюремных сроков

По итогам выборов 2014-го и 2015-го годов Гражданская сеть ОПОРА совместно с правоохранительными органами активно исследовала законодательную базу относительно избирательных преступлений и выяснила, что изменения, которые вносились в Уголовный кодекс, не помогли большей прозрачности и открытости избирательного процесса.

Об этом рассказала координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская. Она добавила, что после 2015 года увеличилось количество судебных решений по таким нарушениям, как подкуп избирателей. Однако никто из виновников не получил тюремный срок из-за отсрочек. Айвазовская подчеркнула, что определенные внешние факторы влияли на ход избирательного процесса не только в течение кампании, но и в день голосования, а также в ходе расследования.

Более 20 депутатов-мажоритарщиков в этом году массово раздавали продуктовые наборы и паски для отдельных категорий избирателей

"Дело в том, что те изменения, которые вносились в Уголовный кодекс и другие, к сожалению, не помогли большей прозрачности и эффективности избирательного процесса, - констатирует Айвазовская. - Например, после парламентских выборов 2014 года было аж 13 обвинительных приговоров по всей Украине по фактам злоупотреблений во время избирательного процесса. После местных выборов 2015 года - 69 приговоров. После 2015 года мы можем констатировать увеличение решений судов относительно серьезных санкций. Тем не менее, за весь этот период никто в тюрьму не сел".

Айвазовская добавила, что с целью неотвратимого привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения, сеть ОПОРА надеется получить в день выборов, в ходе избирательного процесса и до окончания избирательной кампании надлежащее количество реакций со стороны правоохранительных органов, а также приговоры судов.

Проблема "легального" подкупа

Правительственный законопроект является качественным и в случае его принятия частично может быть решена проблема подкупа избирателей, отметил в комментарии Радио НВ председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Однако, напомнил он, есть проблема в том, что партии и кандидаты злоупотребляют так называемыми легальными формами подкупа избирателей.

"В период между выборами, задолго до старта избирательной кампании, кандидаты предоставляют избирателям материальные льготы, занимаются уборкой, ремонтом подъездов, раздают продовольственные пакеты, - приводит примеры Кошель. - Даже за полтора года до парламентских выборов мы видим, что во время пасхальных праздников более 20 кандидатов депутатов-мажоритарщиков массово раздавали продуктовые наборы и паски для отдельных категорий избирателей. Это технология подкупа избирателей, несмотря на то, что законом не предусмотрено наказание за такие действия".

Очень важно, добавил он, чтобы избиратель воспринимал любую форму прямого или косвенного подкупа как преступление, независимо от того, будет ли за него наказание или нет. Кошель также напомнил, что на рассмотрении в парламенте уже три года находятся другие два законопроекта, которые также частично регулируют вопросы подкупа избирателей. Но ситуация не двигается с места. У правительственного законопроекта, выразил надежду глава Комитета избирателей Украины, шансов больше и на рассмотрение, и на принятие.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, правительство обратится в парламент с просьбой как можно быстрее рассмотреть данный законопроект. Он подчеркнул, что документ необходимо принять и ввести в действие до предстоящих президентских выборов, которые состоятся в следующем году.