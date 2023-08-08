Буданов вместе с украинской делегацией посетил Болгарию — Минобороны страны 8 августа, 19:09 Венелин Венев и Кирил Буданов (Фото:Bgnes)

Глава ГУР Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе украинской делегации.

Об этом во вторник, 8 августа, сообщили местное издание БГНЕС со ссылкой на болгарское Министерство обороны.

Сообщается, что украинская делегация провела встречи с главой Минобороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелин Веневым.

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«В ходе переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос о сайте Миротворец», — говорится в сообщении.

Также в болгарском Минобороны «подчеркнули производительность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества».

Болгарская сторона не раскрывает время визита. Однако в конце прошлой недели местный телеканал bTV опубликовал интервью с главой ГУР Минобороны, где он рассказал о сотрудничестве Киева и Софии в области вооружений.