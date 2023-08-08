Буданов вместе с украинской делегацией посетил Болгарию — Минобороны страны
Венелин Венев и Кирил Буданов (Фото:Bgnes)
Глава ГУР Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе украинской делегации.
Об этом во вторник, 8 августа, сообщили местное издание БГНЕС со ссылкой на болгарское Министерство обороны.
Сообщается, что украинская делегация провела встречи с главой Минобороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелин Веневым.
«В ходе переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос о сайте Миротворец», — говорится в сообщении.
Также в болгарском Минобороны «подчеркнули производительность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества».
Болгарская сторона не раскрывает время визита. Однако в конце прошлой недели местный телеканал bTV опубликовал интервью с главой ГУР Минобороны, где он рассказал о сотрудничестве Киева и Софии в области вооружений.