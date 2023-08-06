«Пусть ищут». В России понимают, что Украина имеет источники в окружении диктатора Путина, проводят проверки — Буданов 6 августа, 11:43 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в Кремле понимают, что украинская разведка имеет источники в окружении диктатора Владимира Путина.

«Во-первых, они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием — пусть проверяют, пусть ищут», — сказал он в интервью болгарскому телеканалу bTV.

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По его словам, проверки, которые проводит Кремль, не приводят к правильным результатам.

«Я могу вам привести такой пример. Это было еще до войны — о том, как они работают и к чему это приводит. Возможно, это ответ на ваш вопрос. Был один случай, когда выяснилось, что в одной команде произошла утечка, и это была не техническая утечка, а что-то другое. Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ, даже к такой информации, которая от них постоянно вытекает. Начали проверять всех, кто имеет близких, контакты, родственников на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у каждого. Только по результатам этого дела трое человек были лишены свободы, 31 человек был уволен и этапирован в другие места. Еще большой процент людей попадал под определенный пресс», — рассказал Буданов.

Глава ГУР заявил, что россияне «сами парализовали свою работу».

«Они сами знают, что мы имеем доступ к очень конфиденциальной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят», — сказал он.