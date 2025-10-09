Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании Киберсил ВСУ

Верховная Рада в четверг, 9 октября, поддержала в первом чтении законопроект о создании Киберсил ВСУ .

Об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко.

За соответствующий законопроект № 12349 проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно законопроекту, Киберсилы станут отдельной структурой в составе ВСУ и будут отвечать за кибероборону Украины и защиту ее суверенитета.

Законопроект предусматривает привлечение киберрезервистов — гражданских специалистов, которые смогут временно приобщаться к Киберсилам для выполнения задач по киберзащите.

При этом киберрезервистам будет не обязательно получать статус военнослужащих.

19 декабря 2024 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 12349 О Киберсиле Вооруженных Сил Украины. 20 марта 2025 года его рассмотрел Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и рекомендовал к первому чтению и принятию за основу.

По директиве Министра обороны и главнокомандующего ВСУ определены задачи, численность и сроки формирования Командования Киберсил как органа военного управления и подчиненных ему воинских частей.

Ответственным за создание Киберсил назначили Главное управление радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ.

6 октября Генеральный штаб ВСУ заявил, что поддержка создания Киберсил поможет усилить боевые возможности украинской армии в киберпространстве и быстрее внедрить изменения, необходимые для противодействия агрессору.