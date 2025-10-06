Верховная Рада завтра рассмотрит законопроект о Киберсилах ВСУ

Верховная Рада Украины на заседании 7 октября планирует рассмотреть законопроект о Киберсилах Вооруженных сил Украины . Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Законопроект разработала рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Генерального штаба ВСУ.

Принятие документа и поддержка создания Киберсил помогут усилить боевые возможности украинской армии в киберпространстве и быстрее внедрить изменения, необходимые для противодействия агрессору, заявили в Генштабе.

В ВСУ уже работают подразделения киберборьбы, которые с начала полномасштабного вторжения РФ противодействуют кибератакам врага. Сейчас идет процесс усиления этих возможностей.

В соответствии с указом президента от 26 августа 2021 года и решений Совета национальной безопасности и обороны, а также директив Министерства обороны и главнокомандующего ВСУ, начато формирование Киберсил как отдельного рода сил украинской армии, говорят военные.

19 декабря 2024 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 12349 О Киберсилах Вооруженных Сил Украины. 20 марта 2025 года его рассмотрел Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и рекомендовал к первому чтению и принятию за основу.

По директиве Министра обороны и главнокомандующего ВСУ определены задачи, численность и сроки формирования Командования Киберсил как органа военного управления и подчиненных ему воинских частей.

Ответственным за создание Киберсил назначили Главное управление радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ.