«Я тихонечко сейчас в лес уйду». Чем больше скрывали преступление, тем больше следов оставалось — детектив НАБУ о коррупционном деле Трухина 28 июля, 18:31 NV Премиум Бывший нардеп Александр Трухин признал, что предлагал взятку полицейскому (Фото:Александр Трухин/Facebook)

Детектив НАБУ Виктор Катеринюк занимался расследованием коррупционных нарушений, которые совершил уже бывший народный депутат от Слуги народа Александр Трухин.

Политик является фигурантом ДТП с шестью пострадавшими, произошедшего 23 августа 2021 года. Через несколько дней после ДТП десятки украинских СМИ удалили или изменили новость об этом, убрав упоминание о «слуге народа». Главный редактор издания Трибуна Олег Щербаков заявил, что ему на почту поступило предложение снять новость о ДТП с участием нардепа в обмен на компенсацию.

Видео дня

Прошло полгода и движения расследования производства заметно не было. Тогда, 1 февраля 2022 года, УП опубликовала интервью с патрульным, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его камеры. На видео Трухин пытался покинуть место аварии, предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами и отказывался проходить тест на драгере.

«Я тихонечко сейчас в лес уйду», «мы потом найдемся и я тебя отблагодарю», — фразы бывшего нардепа, из-за которых украинское общество взорвалось возмущением и мемами, а НАБУ открыло производство.

Почти через два года после ДТП Трухин все же признал вину в попытке дать взятку патрульным, пошел на сделку со следствием. А в июле 2023 года его фонд передал 200 дронов-камикадзе пограничникам.

Теперь в интервью Radio NV детектив Катеринюк впервые рассказывает, как расследовал дело Трухина.

— Часто ли бывает, когда именно журналистские расследования становятся причиной для открытия производств?

— Да, это часто бывает. Можно сказать, что так было, есть и, наверное, будет.

С 2015 года, с момента, когда детективы НАБУ впервые начали свои антикоррупционные расследования, основными источниками для начала наших расследований были как раз средства массовой информации. Это были Наші гроші, Центр противодействия коррупции и другие. Я думаю, все о наших антикоррупционерах расследователях-журналистах хорошо знают.

В этом случае было журналистское расследование Михаила Ткача, редакция Украинская правда. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить это издание за их работу до войны, во время войны; за антикоррупционные расследования, которые есть во время войны, и особенно Михаила Ткача, который опубликовал это видео.

И хочу сказать, что правоохранительная система также отреагировала мгновенно, потому что генеральный прокурор, которым в то время была [Ирина] Венедиктова, зарегистрировала уголовное производство и в тот или иной день передала его расследовать по подследственности детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

И мы начали расследование этого уголовного производства в феврале 2022 года, запланировали определенные следственные действия, провели первоочередные следственные действия.

Планировали в дальнейшем еще расследовать, поскольку дело является резонансным, но на самом деле оно не является сложным. И мы считали, что закончим быстрое расследование и общество получит сатисфакцию в виде направленного в суд дела.

— Журналистское расследование вышло через пять месяцев после ДТП. Почему пять месяцев ничего не происходило в этом плане?