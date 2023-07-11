Фонд Трухина, который пытался дать взятку полицейским, передал 200 дронов пограничникам. Его поблагодарил глава ГПСУ 11 июля, 16:49 Александр Трухин (Фото:Слуга народу — Трухін Олександр — Округ 40)

Фонд бывшего народного депутата от Слуги народа Александра Трухина, который признал вину в попытке дать взятку патрульным, передал 200 дронов-камикадзе главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко — об этом заявили в ведомстве во вторник, 11 июля.

Пресс-служба ГПСУ опубликовала сообщение о том, что пограничники получили от представителей фонда 200 FPV-дронов.



«Комплексы с маневренными квадрокоптерами способны на значительном расстоянии от оператора поражать технику и живую силу противника», — сказано в сообщении.

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В ГПСУ также процитировали Дейнеко, который заявил, что благодарен за «весомую помощь». По его словам, дроны направят пограничникам, которые обороняют Украину, в том числе в мобильный прикордонный отряд Сталевий кордон.

Верховная Рада прекратила полномочия Александра Трухина 23 февраля 2023 года после того, как он написал заявление о сложении мандата.

Трухин признал вину и заключил соглашение с прокурорами, согласно которому должен был в течение месяца передать 6 миллионов гривен на поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и Армия дронов. Он также должен был заплатить 68 тысяч гривен штрафа.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью с патрульным, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ДБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине с Трухиным и признан виновным в ДТП, был назначен штраф в размере 850 гривен.