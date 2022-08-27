После жалобы Арахамии и Кима. Кабмин отменил назначение Омельчука главой Николаевской райгосадминистрации 27 августа, 15:28 Кабинет министров Украины (Фото:Правительственный портал)

Кабинет министров Украины отменил внесение представления о назначении Александра Омельчука. Его выдвигали на должность главы Николаевской районной государственной администрации Николаевской области.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Отменено решение Кабмина от 23.08.2022 о внесении представления о назначении Александра Омельчука главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области.

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Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал Кабинет министров, Офис президента и главу Николаевской ОВА Виталия Кима «исправить кадровую ошибку» и не допустить «пророссийского» кандидата на должность главы Николаевского РОА.

Омельчук был заместителем мэра Николаева по энергоэффективности с 2016 по 2020 годы и советником гендиректора Николаевской ТЭЦ, в Николаевском горсовете представлял уже запрещенный Опоблок, а до этого был « Регионалом».

В комментарии НикВести Омельчук сказал, что после начала полномасштабного вторжения России вступил в территориальную оборону, помогал строить блокпосты и улучшать обороноспособность Николаева.

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