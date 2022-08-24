Арахамия призвал пересмотреть кандидатуру главы Николаевской РГА, которую одобрил Кабмин 24 августа, 21:28 Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал Кабинет министров, Офис президента и главу Николаевской ОВА Виталия Кима «исправить кадровую ошибку» и не допустить «пророссийского» кандидата на пост главы Николаевской РВА.

В среду, 24 августа, Арахамия написал в Telegram-канале, что «на должность главы Николаевской РВА пытается прорваться кандидат, имеющий богатую „ватную“ биографию». По словам нардепа, он уже обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, замглавы ОП Кириллу Тимошенко и Виталию Киму.



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Арахамия не уточнил, о ком идет речь, но накануне представитель правительства в Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин согласовал назначение на пост главы Николаевской РВА Александра Омельчука.



Как пишет издание НикВести, Омельчук был заместителем мэра Николаева по вопросам энергоэффективности с 2016 по 2020 годы и советником гендиректора Николаевской ТЭЦ, в Николаевском горсовете представлял уже запрещенный Оппоблок, до этого был «регионалом».

В комментарии НикВести Омельчук сказал, что после начала полномасштабного вторжения России вступил в территориальную оборону, помогал строить блокпосты и улучшать обороноспособность Николаева.

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