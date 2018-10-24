Кабмин одобрил отставку глав четырех областей - министр

На заседании в среду, 24 октября, Кабинет министров Украины одобрил отставку глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Сегодня Кабмин согласовал увольнение четырех губернаторов", - сказал он.

По его словам, Александра Горгана на посту главы Киевской ОГА заменит первый заместитель главы Одесской ОГА Александр Терещук. Черкасскую область вместо Юрия Ткаченко возглавит глава Черкасского областного совета Александр Вельбивец.

Кого Кабмин согласовал на должность главы Луганской ОГА вместо Юрия Гарбуза и на должность главы Черновицкой ОГА вместо Александра Фищука, не сообщается.

Согласованные Кабмином указы будут переданы президенту.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Петр Порошенко в середине октября уволит главу Киевской ОГА Александра Горгана.