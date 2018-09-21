21 сентября 2018, пятница

СМИ узнали о скорой отставке главы Киевской облгосадминистрации

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Решение об увольнении Александра Горгана уже принято
Фото: КОГА

Решение об увольнении Александра Горгана уже принято

Президент Украины Петр Порошенко в середине октября уволит главу Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, сообщил изданию LB.ua источник в фракции БПП.

"Увольнение Горгана в середине октября уже решено на 100%. Но и.о. пока будет его первый зам. Потому что никто из кандидатов не прошел согласование в Администрации президента", - рассказал источник.

По его словам, в Администрации президента обсуждали кандидатуры экс-начальника киевского главка полиции Александра Терещука, экс-генпрокурора и заместителя главы областной ячейки БПП Виталия Яремы и заместителя Киевской горгосадминистрации Дмитрия Давтяны. Но их кандидатуры на пост главы Киевской облгосадминистрации не были одобрены.

Президент Порошенко назначил Александра Горгана главой Киевской ОГА 28 октября в 2016 года. До этого он занимал пост главы Вышгородской районной госадминистрации Киевской области.

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