Итог пяти лет. НВ оценил работу Порошенко по 12-балльной шкале Сегодня, 09:28 8190 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко via Facebook Успехи президента Порошенко во внешней политике сочетались с провалами во внутренней Петр Порошенко via Facebook

Редакция журнала НВ с помощью экономистов, социологов, политологов и журналистов оценила работу Петра Порошенко на посту президента.

Авторы: Иван Верстюк, Максим Бутченко

В лучшем случае за президентский срок Порошенко можно поставить оценку «удовлетворительно», или по нынешней школьной системе дать ему 7 баллов из 12 возможных.

«Это было очень неоднозначное президентство», — Владимир Фесенко

Именно такую оценку выставили пятому президенту почти три десятка опрошенных НВ экспертов. Редакция попросила их оценить общий итог работы Порошенко, а еще — отдельно — три сферы, в которых глава государства согласно Конституции имеет прямые полномочия: внешнюю политику, нацбезопасность и обеспечение верховенства права. Кроме того, отдельно аналитики оценили область жизнедеятельности государства, в которой президент имеет хоть и не конституционные, но вполне реальные рычаги влияния — экономику.

Глава государства, по мнению экспертов, справился с базовыми функциями президента во внешней политике — добился санкционного режима против России и безвизовых путешествий для украинцев в страны Евросоюза. Но плохо себя показал в политике внутренней — сфере реформы правоохранительных и судебных органов, а также в борьбе с коррупцией.

«Это было очень неоднозначное президентство: Порошенко был силен во внешней политике, но не понимал интересов и ожиданий простых украинцев», — считает политолог Владимир Фесенко. Мол, личные политические интересы Порошенко доминировали над общественными.

Внутренние неудачи дипломата-отличника

Пятый президент сумел показать успехи на внешнем фронте и на фронте реальном, восточном.

И пусть он не завершил антитеррористическую операцию за две недели, как обещал во время избирательной кампании, однако все же увеличил площадь подконтрольных Украине областей Донбасса: отвоевал Славянск, продвинул линию фронта на восток.

Петр Порошенко был пятым президентом Украины / Фото: Пресс-служба Порошенко

Порошенко удалось добиться невероятного консенсуса Запада в вопросе антироссийских санкций, утверждает Сергей Сидоренко, главред интернет-издания Европейская правда.

С другой стороны, за время президентства Порошенко существенно ухудшились взаимоотношения Украины с западными соседями — прежде всего с Венгрией и Польшей. К тому же пятый президент воспринимал настроения брюссельской верхушки Евросоюза как настроения всего ЕС, что было, по мнению Сидоренко, ошибкой.

С такой оценкой согласен политолог Фесенко. «Был чрезмерно сильный перекос на отношения с ЕС и США в ущерб другим направлениям внешней политики», — говорит он.

Если бы Порошенко был так же эффективен во внутренней политике, как и во внешней, украинцы жили бы в другой стране

Если бы Порошенко был настолько же эффективен во внутренней политике, насколько он был хорош во внешней, украинцы жили бы в другой стране, уверены эксперты. По мнению Инны Волосевич, заместителя директора социологической компании Info Sapiens, реформа полиции оказалась не очень успешной, другие правоохранительные органы фактически не реформированы, а появившиеся при пятом президенте антикоррупционные органы не работают в нормальном режиме, постоянно фигурируя в скандалах.

Кроме того, многие президентские реформы делались через «не хочу» самого Порошенко. Одной из таких является запуск Антикоррупционного суда.

Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, считает: пятый президент упустил исторический шанс коренным образом изменить страну. А ведь Порошенко располагал полноценной властной вертикалью, включавшей в себя парламентское большинство и лояльный Кабмин. Да еще и имел бонус — желание Запада помогать украинским реформам финансово. «Все это Порошенко сознательно направил на сохранение старых правил игры», — подчеркивает эксперт.

Порошенкономика

По Конституции президент страны не отвечает за решение экономических проблем. Но в реальной жизни фракция Порошенко в Верховной раде активно голосовала или не голосовала за экономические законопроекты, а лояльные к главе государства министры в правительстве принимали или не принимали нужные стране экономические решения.

Экспертная оценка итогов экономической политики Порошенко совпадает с его общим результатом: удовлетворительно, или 7 баллов из 12.

Экономика страны пережила гигантский провал и вернулась к росту: так, в прошлом году ВВП увеличился на 3,3%. Однако, как отмечают эксперты, президент вряд ли может полностью записать этот результат себе в актив. Да и рост мог бы быть большим.

Порошенко сыграл значительную роль в деле восстановления финансовой стабильности после кризиса 2014−2015 годов. Однако сделал явно недостаточно для быстрого роста экономики в последующие периоды, подчеркивает Глеб Вышлинский, директор Центра экономической стратегии. «Договоренности с кредиторами в вопросах борьбы с коррупцией выполнялись с задержками, что привело к удорожанию кредитных ресурсов для нужд правительства», — добавляет эксперт.

Экономика страны пережила гигантский провал и вернулась к росту

Деолигархизация хоть и не присутствует в списке требований МВФ, но ее обещал сам Порошенко в 2014 году. Видимых результатов украинское общество так и не дождалось: если часть украинских супербогачей вышла из игры, то остальные в ней остались.

Впрочем, бизнесмены все же заметили улучшения в том, как функционирует украинская экономика. «В последний раз с меня требовали взятку в гос­органах в 2014 году», — с оптимизмом говорит Александр Красовицкий, директор книжного издательства Фолио. А еще он перестал бояться, что его бизнес отнимут или заставят делиться прибылью.

Экономическая политика Порошенко не была провальной, но бизнес и страна в целом ожидали от президента явно большего, подытоживает Владимир Дубровский, старший экономист экспертного центра Case Ukraine. «Я устал на фокус-группах выслушивать предпринимателей, жалующихся на жизнь», — резюмирует аналитик.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года