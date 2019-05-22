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Порошенко о первых шагах Зеленского: Каденция началась с нарушения Конституции

Вчера, 18:25
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Порошенко о первых шагах Зеленского: Каденция началась с нарушения Конституции - фото

poroshenko / Twitter

Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующий президент Владимир Зеленский начал свою каденцию с нарушения Конституции Украины.

«На сегодняшний день мы видим, что положения Конституции не были соблюдены — эта команда начала деятельность с нарушения Основного Закона. Это точно не может не вызывать беспокойства», — написал в Twitter.

По его словам, Верховную Раду можно распустить при наличии обоснованных оснований, а не как этого хочет президент.

Порошенко также резко раскритиковал избирательную инициативу Зеленского об отмене мажоритарной системы парламентских выборов.

«То, что сегодня происходило в Верховной Раде, когда пытались втихаря изменить избирательное законодательство в пользу закрытых списков, — это точно не избирательная реформа и точно не то, в чем сейчас нуждается Украина», — подчеркнул Порошенко.

Экс-президент призвал провести переговоры о формате участия в выборах в Верховную Раду.

Напомним, что 20 мая во время своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что большинство участников консультаций с Зеленским 21 мая зафиксировали для протокола позицию, что роспуск Верховной Рады и объявление внеочередных выборов будет нарушением Конституции.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Петр Порошенко

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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