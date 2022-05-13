Кулеба призывает поставить Украине западные истребители 13 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нуждается в истребителях западного образца и системах противоракетной обороны.

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В интервью Die Welt он призвал предоставить Украине необходимое вооружение.

«Давайте забудем о советских системах, с этим покончено. Если эта война продолжится, то последние запасы советского вооружения в странах, которые готовы отдать его нам, скоро будут израсходованы», — отметил глава украинского МИД.

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Кулеба еще раз раскритиковал нерешительность Германии в вопросе поставок оружия.

По его словам, поставки вооружений стали одной из причин его приезда в Берлин: он хочет понять, в каком состоянии находится рассмотрение этого вопроса в правительстве Германии.

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