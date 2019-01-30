Исправлю и подам. У всех зарегистрированных кандидатов в президенты нашли ошибки в декларациях Вчера, 15:47 1880 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/777546 НАПК будет проверять декларации в течение следующих трех дней Pixabay/777546

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло ошибки во всех декларациях зарегистрированных на данный момент кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства.

По согласованию с Центральной избирательной комиссией НАПК будет проверять декларации в течение следующих трех дней. Подробнее – в сюжете Радио НВ.

Всего в НАПК успели проверить 24 декларации кандидатов в президенты, среди которых Роман Насиров, Александр Шевченко, Юлия Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Александр Вилкул, Руслан Кошулинский и другие. До сих пор продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского.

Ряд кандидатов внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях

Сведения Инны Богословской начали проверять только накануне. В НАПК отмечают, что ряд кандидатов после проверки агентства внесли уточнения и исправили ошибки в своих декларациях. Это сделали, в частности, Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива и еще несколько кандидатов.

Проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов, проводилась по имеющейся у НАПК собственной базой данных и информации из десяти электронных хранилищ других ведомств.

Незарегистрированные машины и квартиры

Кандидаты не указывали кадастровые номера объектов недвижимости, отмечали транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах и не указывали их номера, рассказал в комментарии Радио НВ руководитель отдела информационной политики и связей со СМИ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Богдан Церковняк.

Ответственность не предусмотрена

Также политики не говорили о своих корпоративных правах в предприятиях и не называли юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых они являются, добавил Церковняк.

"Также распространена ошибка, когда субъекты не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены. Есть другие ошибки, да, но это основные. Внесли уточнение и исправление 14 подавших субъектов. Согласно закону, ответственность не предусмотрена. Проверка, которая осуществляется, осуществляется в рамках общей проверки, которую делает ЦИК", – сообщил Церковняк.

Ошибки делаются сознательно

Как пояснил Радио НВ адвокат, председатель совета по защите прав потребителей финансовых услуг Дмитрий Дугинов, декларации НАПК не являются сложными в заполнении, ошибки делаются сознательно. У большинства политиков есть юристы и финансисты, которые занимаются сокрытием их настоящих доходов.

Имущество скрывается: переписывается на родственников, жен, детей, родителей, на разные фирмы

По его словам, в существующих украинских законах есть щели, которыми и пользуются. Например, можно переписать недвижимость, фирму или автомобиль на своих родственников, и юридически это не будет считаться имуществом кандидата, добавил Дугинов.

"Состоятельные люди, которые баллотируются в президенты, а они все состоятельные, не первый год в политике или в бизнесе. Имущество где-то прячется, то есть переписывается на родственников, жен, детей, родителей, на разные фирмы. А то, что числится за самим кандидатом, так сказать, было так много всего, что-то забыли. Ответственность есть, но она административная. Всегда можно сказать: это ошибка, я забыл, а теперь вы мне сказали, я исправлю, составлю верную декларацию и подам", – отметил Дугинов.

Украинцы смирились

Негативная реакция у избирателей на недостоверную информацию в декларациях может быть только у новых политиков, с другими смирились, заявил в комментарии Радио НВ политтехнолог Алексей Голобуцкий. Доверие к политикам старой формации и к государственным институтам настолько мало, что украинцы перестали обращать внимание на эти скандалы, полагает эксперт.

Никому не хочется стать объектом расследования журналистов или полиции

В свою очередь, в эфире Радио НВ исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик заявил, что кандидаты не будут идти на риск и сознательно фальсифицировать свои декларации. Сейчас идет предвыборный период, и никому из претендентов не хочется стать объектом расследования журналистов или правоохранительных органов, добавил Боровик. Он также назвал НАПК политически заангажированным и непрофессиональным ведомством.

"Это либо сами кандидаты не могут присмотреть за всем своим имуществом и всеми своими финансовыми обязательствами, которые у них есть, или их команда относится к этому безответственно. НАПК довольно быстро проверило их декларации, нашло в них ошибки. А если это касается каких-то уже действующих политических лиц, то это уже занимает у них много времени, месяцы, на проверку и обнародование. Я бы не сказал, что это избирательность. Возможно, они больше включились именно в этот процесс по проверке кандидатов", – отметил Боровик.

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В 2019 году Национальное агентство по предупреждению коррупции впервые привлекли к выборам президента Украины в части проверки деклараций кандидатов.