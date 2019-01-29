Как в Африке. Международные эксперты оценили украинский уровень восприятия коррупции Вчера, 14:30 416 Цей матеріал також доступний українською НАБУ В Украине низкие темпы реформ НАБУ

Украина поднялась на 10 пунктов в глобальном рейтинге Индекс восприятия коррупции. Страна получила 32 балла из 100 возможных и заняла 120 место среди 180 стран мира.



Уровень коррупции в Украине такой, как у трех стран Африки, однако меньше, чем в России. При этом она еще имеет худшие результаты, чем другие соседи.

Ежегодный рейтинг с 1995 года составляет международная организация Transparency International. Он опирается на опрос экспертов и бизнеса, проводит ряд международных организаций. Детали – в сюжете Радио НВ.

Индекс восприятия коррупции

Украина получила 32 балла из 100 и заняла 120 место среди 180 стран мира. Для сравнения, годом ранее украинский результат был скромнее – 30 баллов и 130 место. А по итогам 2016 года, Украина получила от экспертов 29 баллов. В 2018 году рядом с Украиной с аналогичным количеством баллов расположились страны Африки –Либерия, Малави и Мали.

Как и годом ранее Украина считается самой коррумпированной страной Европы. Показатель Украины до сих пор хуже, чем у соседей, за исключением России, у которой 28 баллов. Польша набрала 60 баллов, Румыния – 47, Венгрия – 46, Беларусь – 44, Молдова – 33.

Украина попала в страны, которые "пытаются бороться с коррупцией"

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Тех, кто набирает от 31 до 60 баллов – называют странами, которые "пытаются бороться с коррупцией". Украина попала в эту группу только по итогам 2018 года.

Только те государства, которые по Индексу восприятия коррупции набирают 61 и более баллов, считаются относительно благополучными. Этот "клуб мало коррумпированных стран" возглавляют Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87) и Финляндия (85), а последние места в нем должны Ботсвана и Израиль (по 61 баллу). В то же время наиболее коррумпированными странами мира названы Сомали, Южный Судан и Сирия – у них от 10 до 13 баллов.

Низкие темпы реформ

Украинским властям не хватает политической воли для быстрых и необратимых реформ, кроме того, большинство международных рекомендаций за последний год не выполнены. Так объясняют эксперты украинские позиции в рейтинге.

В то же время некоторое улучшение, по их мнению, связано с тем высоким уровнем коррупции, который был в период правления Януковича, и с которым сравнивают нынешнюю ситуацию.

Догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие

Исполнительный директор украинского офиса Transparency International Андрей Боровик отмечает, что такие темпы значительно меньше ожиданий общества после революции достоинства.

По его оценке, Украина с тех пор продвинулась в рейтинге на пять баллов, но при надлежащей политической воле этот путь можно было бы преодолеть за один год. По его словам, прогресс Украины в два балла обусловлен улучшением работы между государством и бизнесом, принятием закона об Антикоррупционном суде. Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие, говорит Андрей Боровик.

В Украине до сих пор есть проблемы с судебной властью

"Произошли изменения в отношениях между бизнесом и государством. По нашему мнению, этому могли способствовать несколько вещей. Во-первых, это автоматическое возмещение НДС, во-вторых, также положительное влияние омбудсмена, который за последние два года активно развил свою работу, ну и , безусловно, продолжение функционирования системы Prozzoro и новая система Prozzoro-продажи. С другой стороны, бизнес отметил, что в Украине до сих пор есть проблемы с судебной властью. Это до сих пор остается одной из основных преград для инвестиций в эту страну", – отметил Боровик.

Читайте также: Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд



Украина не прислушается к рекомендациям

Украинская власть не прислушивалась к основным рекомендациям международных экспертов для выхода из состава коррумпированных стран.

Первое, полноценный запуск Антикоррупционного суда перенесен на 2019 год, хотя законодательство создано в 2018. Во-вторых, не было усилено Национальное антикоррупционное бюро Украины. Детективы НАБУ так и не получили права на собственную "прослушку". Зато изменения в законодательство усложнили проведение экспертиз по уголовным производствам.

Давление на активистов и журналистов так и не прекратилось

В-третьих, давление на активистов и журналистов так и не прекратилось. В-четвертых, не созданы условия для перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Пятое, НАЗК не получил доступа к некоторым государственных реестров, поэтому анонсирована автоматическая проверка электронных деклараций не имеет практического смысла.

И шестое, Служба безопасности Украины и Национальная полиция не избавились функции борьбы с экономическими преступлениями. Службу финансовых расследований не создано.

Заключение топ-чиновников за коррупцию

Когда появятся первые случаи заключения за коррупцию топ-чиновников, сразу поднимутся рейтинги Украины в борьбе с коррупцией. Потому что люди увидят и почувствуют, что за преступления есть необратимое наказание. Об этом в эфире Радио НВ заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Ощутимый экономический эффект даст преодоление коррупции в судебной вертикали

Однако сегодня не хватает слаженной работы антикоррупционных органов для преодоления коррупции, говорит он. Кроме того, ощутимый эффект, прежде всего экономический, даст преодоление коррупции в судебной вертикали. При этом эксперт отмечает, что Антикоррупционный суд не сможет гарантировать безопасность прав собственности зарубежным инвесторам.

"Чтобы топ-коррупционер сел в тюрьму, должно сработать три учреждения. Расследование и антикоррупционное бюро собирают доказательства. Для того, чтобы сделать любое значимое следственное действие, должна быть санкция прокурора. Я напомню, как Холодницкий прям в кабинете предупреждал фигурантов о следственных действия антикоррупционного бюро. Когда доказательства собраны, прокурор подписывает подозрение. Холодницкий до сих пор не подписал подозрение первому заместителю руководителя СБУ Павлу Демчину. Поэтому на каждом этапе следствия прокурор может убить работу антикоррупционного бюро", – отметил Шабунин.

Читайте также: Жучок в аквариуме: СБУ закрыла дело против Холодницкого