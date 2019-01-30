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Ирина Луценко подаст иск против Гриценко

Вчера, 17:17
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solydarnist.org

Ирина Луценко

Народный депутат, супруга генерального прокурора Ирина Луценко заявила, что готовит судебный иск против бывшего министра обороны, кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хотя так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным силам Украины", - заявила она в Facebook.

Так она отреагировала на заявления Гриценко о том, что ее муж Юрий Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО.

По ее словам, ее сын - Александр Луценко - в 2014 году добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе, он служил солдатом в 55-й бригаде.

Луценко подчеркнула, что Гриценко на посту министра обороны "уничтожил систему военного питания" и не смог обеспечить солдат необходимым снаряжением.

"Каска, броник и палатки мы покупали сами... Питание привозили мы и другие мамы волонтеры... Колеса на тягачи пушек покупали сами... Ночное видение для солдат охраны артиллерии покупали сами", - отметила нардеп.

Теги:   Иск Анатолий Гриценко АТО Фронт Юрий Луценко Ирина Луценко

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