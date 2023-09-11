Новым главой Донецкой ОВА может стать заместитель Кириленко — СМИ 11 сентября, 13:40 Игорь Мороз (Фото:Донецкая ОГА)

Бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко на должности может заменить его первый заместитель Игорь Мороз. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источники.

53-летний Игорь Мороз занимает должность первого заместителя главы Донецкой облгосадминистрации с сентября 2019 года. Он имеет военное образование, проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

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До 2000 года Мороз работал в органах налоговой службы в Краматорске, а с 2001-го почти три года был заместителем директора на Артемовском опытном машиностроительном заводе. Затем — финансовым директором краматорского Минэтэк (машиностроительного предприятия). До 2015-го работал в Донецком региональном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

6 сентября Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета Украины. Он заменил на должности Ольгу Пищанскую. Кириленко возглавлял Донецкую ОВА с 5 июля 2019 года по 5 сентября 2023-го.

