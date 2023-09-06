Верховная Рада назначила экс-руководителя Донецкой ОВА Кириленко главой Антимонопольного комитета 6 сентября, 14:12 Павел Кириленко (Фото:dn.gov.ua)

В среду, 6 сентября, Верховная Рада назначила Павла Кириленко председателем Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

«За» проголосовали 250 нардепов.

Голосование по фракциям:

Слуга народа — 197,

Евросолидарность — 0,

Батьківщина — 0,

Платформа За життя та мир — 19

За майбутнє - семь,

Голос — 0,

Довіра — 15,

Відновлення України — восемь,

внефракционные — четыре.

Утром в среду, 6 сентября, Кабмин внес в Раду представление о назначении Кириленко на должность руководителя АМКУ.

Видео дня

5 сентября парламент уволил Ольгу Пищанскую с поста главы АМКУ. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности главы Донецкой ОВА.



Павел Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 5 июля 2019 по 5 сентября 2023 года. До этого занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.