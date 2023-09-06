Верховная Рада назначила экс-руководителя Донецкой ОВА Кириленко главой Антимонопольного комитета
Павел Кириленко (Фото:dn.gov.ua)
В среду, 6 сентября, Верховная Рада назначила Павла Кириленко председателем Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
«За» проголосовали 250 нардепов.
Голосование по фракциям:
- Слуга народа — 197,
- Евросолидарность — 0,
- Батьківщина — 0,
- Платформа За життя та мир — 19
- За майбутнє - семь,
- Голос — 0,
- Довіра — 15,
- Відновлення України — восемь,
- внефракционные — четыре.
Утром в среду, 6 сентября, Кабмин внес в Раду представление о назначении Кириленко на должность руководителя АМКУ.
5 сентября парламент уволил Ольгу Пищанскую с поста главы АМКУ. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности главы Донецкой ОВА.
Павел Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 5 июля 2019 по 5 сентября 2023 года. До этого занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.