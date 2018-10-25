Губернатор Киевской области объяснил свое решение уйти в отставку

Глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган уходит в отставку, чтобы заняться собственной политической карьерой.

Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

По словам Горгана, это был запланированный шаг, договоренности о котором были еще до момента его назначения.

Губернатор Киевской области сообщил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов региона.

Ранее Кабмин одобрил отставку глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Александра Горгана на посту главы Киевской ОГА может заменить первый заместитель главы Одесской ОГА Александр Терещук.