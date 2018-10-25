25 октября 2018, четверг

Губернатор Киевской области объяснил свое решение уйти в отставку

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Горган планирует баллотироваться в Раду
Фото: Александр Горган via Facebook

Горган планирует баллотироваться в Раду

Глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган уходит в отставку, чтобы заняться собственной политической карьерой.

Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

По словам Горгана, это был запланированный шаг, договоренности о котором были еще до момента его назначения.

Губернатор Киевской области сообщил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов региона.

Ранее Кабмин одобрил отставку глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций. 

Александра Горгана на посту главы Киевской ОГА может заменить первый заместитель главы Одесской ОГА Александр Терещук.

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