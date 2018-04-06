Гройсман публично выразил поддержку Супрун

Премьер-министр Владимир Гройсман публично подержал и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун во время выступления в Верховной Раде.

“Она могла себе позволить жить в любой стране мира, у нее достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане, жить в Украине", - сказал он в ответ на вопрос, когда же Минздрав возглавит гражданин Украины, пишет Укринформ.

При этом Гройсман призвал не паниковать из-за начала этапа по заключению деклараций с врачами, так как кампания началась только 1 апреля.

"Если мы говорим, о том "сырая" ли эта реформа, то вы посмотрите, до какой ручки была доведена медицина, как люди живут, в каких условиях лечатся. Есть два варианта - или оставить все как есть, или же попробовать объединиться и что-то сделать с этим", - подчеркнул премьер.

Напомним, 3 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с должности. Инициатор проекта постановления, народный депутат от Оппозиционного блока Игорь Шурма считает, что Супрун не имеет должного образования, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более шести месяцев.

Сама Супрун заявила, что в отставку не собирается. Она считает, что "это лучшая реклама, реформа идет в правильном направлении".

Ульяна Супрун является исполняющим обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года.