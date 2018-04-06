Супрун рассказала, кому может быть выгодна ее отставка

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, кому выгодно ее увольнение и кто раскручивает недоверие к медицинской реформе.

Об этом она заявила в эфире телеканала 1+1.

"Тем, кто не хочет видеть мощную Украины, выгодно, чтобы не было доверия к государству. Я думаю, что они раскручивают дело, когда есть новые изменения и неуверенность людей. Когда меняется система здравоохранения, все неуверены, боятся. Они это раскручивают, чтобы люди не доверяли государству. Это очень опасно", - сказала Супрун.

Она также в очередной раз подтвердила планы остаться на должности главы Минздрава.

"Я работаю с командой Министерства здравоохранения. Мы все вместе в команде пробуем быстрее и наиболее качественно внедрить изменения, которые мы хотим увидеть, которых ждет украинский народ много лет, воплощать в нашей стране", - добавила она.

3 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с должности.

Сама Супрун заявила, что в отставку не собирается. Она считает, что "это лучшая реклама, реформа идет в правильном направлении".

Ульяна Супрун является исполняющим обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года.