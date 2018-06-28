28 июня 2018, четверг

Гройсман призвал усилить в Конституции роль премьера

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Гройсман признал, что Конституция нуждается в совершенствовании (кадр из видео)

Гройсман признал, что Конституция нуждается в совершенствовании (кадр из видео)

Председатель правительства Владимир Гройсман призвал усилить в Конституции Украины роль премьер-министра в исполнительной власти.

Об этом сообщает Обозреватель.

"Премьер должен получить более широкие полномочия для формирования правительства и в отношении распорядительных документов. Можно взять немецкую модель или канадскую. Посмотрите, как это работает в развитых демократиях", - сказал Гройсман.

Гройсман также отметил, что "прямые выборы президента - это то, что соответствует нашим традициям".

"Классическая парламентско-президентская республика может иметь место. А забирать у людей право избирать президента неправильно", - подчеркнул он.

В официальном поздравлении по случаю праздника Гройсман признал, что Конституция нуждается в усовершенствованиях, но таких, которые "служат интересам украинских граждан".

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