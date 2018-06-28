Сейчас очень хорошее время для этого: Порошенко призвал ВР как можно скорее отменить неприкосновенность

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду как можно скорее принять изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал во время выступления на торжествах по случаю Дня Конституции Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Жду, что Верховная Рада, не теряя времени, скорее, примет эти изменения в Конституцию. Ведь каждый народный депутат обещал снять депутатскую неприкосновенность. Пожалуйста, сейчас очень хорошее время для этого решения", - отметил Порошенко.

Президент поблагодарил Конституционный суд за решение, которым был одобрен президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части неприкосновенности депутатов.

Напомним, 17 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета, в котором говорится об отмене неприкосновенности для нардепов уже следующего созыва.

Кроме того, в парламент также был внесен проект закона №6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас.

В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатского иммунитета. Тогда суд признал, что законопроект соответствует Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.