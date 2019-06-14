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Гриценко: Переговоры об объединении с Саакашвили были логичны из-за Сакварелидзе

14 июня, 13:52
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Гриценко: Переговоры об объединении с Саакашвили были логичны из-за Сакварелидзе - фото

Анатолій Гриценко via Facebook

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко завил, что переговоры об объединении его политсилы с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил были «логичны» из-за главы РНС Давида Сакварелидзе, которого он видел на посту генпрокурора в случае своей победы на президентских выборах.

Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

«При отсутствии Михаила [Саакашвили], когда я шел на президентские выборы, то вы видели, что среди тех людей, о которых я заявил насчет назначения на ключевые должности, Давид Сакварелидзе — на пост генерального прокурора. Он один из лидеров Руха новых сил. И потому абсолютно логичным был этот разговор, это сотрудничество. Я не буду передавать внутреннюю динамику, этику этих переговоров. Скажу только, что итогом стало то, что мы идем отдельно [на выборы в ВР]», — сказал Гриценко.

Комментируя высказывание Саакашвили о том, что они с Гриценко «разные люди» и у них «разный драйв, разная энергетика, разные враги», сделанное им в эфире Радио НВ, Гриценко предложил оставить это «на совести» Михеила Саакашвили.

«На съезде он у нас не был, он его не видел. Он видел только пресс-конференцию, где мы представили нашу десятку, то есть ни „драйва“, ни „динамики“ он видеть не мог по определению», — добавил политик.

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Ранее экс-президент Грузии, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили прокомментировал возможность объединения с главой партии Гражданская позиция Анатолием Гриценко словами: «Мы разные люди, разный драйв, разная энергетика, разные враги».

Перед этим партия Гражданская позиция и Рух новых сил Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на парламентские выборы.

До этого Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с политсилой Саакашвили.

Теги:   Давид Сакварелидзе Михеил Саакашвили Анатолий Гриценко Радио НВ

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