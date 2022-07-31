«Большая потеря для Украины». Зеленский выразил соболезнования из-за гибели Вадатурского и его жены в результате обстрела Николаева

31 июля, 15:04
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью генерального директора Нибулона Алексея Вадатурского и его супруги Раисы в результате массированного ракетного обстрела города Николаева со стороны российских войск.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

В заявлении отмечается, что когда началась полномасштабная война России против Украины, семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы города, осталась в Николаеве.

Видео дня

«Это большая потеря для Николаевщины и всей Украины. Алексей Вадатурский за более чем 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:

Алексей Вадатурский (Фото:НВ) Россия намеренно убила владельца крупнейшей в Украине зерноторговой компании — реакция на гибель Вадатурского

Как отмечается, компания Нибулон, которая является ровесницей независимой Украины и насчитывает около 7 тыс. работников, перестраивала современный цивилизованный рынок зерна в стране, создав мощнейшую развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения более 2,25 млн тонн. Компания также успешно возрождает судоходство на Днепре и Южном Буге, возвращая этим рекам славу самых крупных транспортных артерий страны.

«Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родному краю. Вдохновляясь сами, вдохновляли и других на путь развития и всегда являлись примером для подражания. За весомый личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Алексею Вадатурскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Вечная память. Все россияне, причастные к обстрелам гражданских объектов на территории Украины, обязательно получат справедливое наказание», — подчеркнул он.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Зеленский Алексей Вадатурский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

31 июля, 13:49
Мнения
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Все имеют определенный уровень нарциссизма, но у некоторых людей он выше (Фото:Harry Cunningham/Unsplash)
Они слишком любят себя /
Что такое нарциссизм и как не стать «жертвой» самовлюбленного человека
31 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X