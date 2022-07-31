«Большая потеря для Украины». Зеленский выразил соболезнования из-за гибели Вадатурского и его жены в результате обстрела Николаева 31 июля, 15:04 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью генерального директора Нибулона Алексея Вадатурского и его супруги Раисы в результате массированного ракетного обстрела города Николаева со стороны российских войск.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

В заявлении отмечается, что когда началась полномасштабная война России против Украины, семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы города, осталась в Николаеве.

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«Это большая потеря для Николаевщины и всей Украины. Алексей Вадатурский за более чем 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

Как отмечается, компания Нибулон, которая является ровесницей независимой Украины и насчитывает около 7 тыс. работников, перестраивала современный цивилизованный рынок зерна в стране, создав мощнейшую развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения более 2,25 млн тонн. Компания также успешно возрождает судоходство на Днепре и Южном Буге, возвращая этим рекам славу самых крупных транспортных артерий страны.

«Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родному краю. Вдохновляясь сами, вдохновляли и других на путь развития и всегда являлись примером для подражания. За весомый личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Алексею Вадатурскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Вечная память. Все россияне, причастные к обстрелам гражданских объектов на территории Украины, обязательно получат справедливое наказание», — подчеркнул он.

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