Россия намеренно убила владельца крупнейшей в Украине зерноторговой компании — реакция на гибель Вадатурского

31 июля, 14:18
Алексей Вадатурский (Фото:НВ)

Алексей Вадатурский (Фото:НВ)

В результате обстрела Николаева войсками РФ 31 июля погиб владелец крупнейшей в Украине зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский. Украинские политики и бизнесмены отреагировали на его гибель. Некоторые из них считают, что РФ убила Вадатурского намеренно.

НВ собрал мнения известных украинцев о гибели Алексея Вадатурского.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называет «точечный удар по известному человеку», который был связан с производством и экспортом зерна, «умышленным убийством» и «резонансным терактом».

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«Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло — спальню — не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурский сделан конкретной целью», — написал он в Telegram.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, бизнесмен оставался в Николаеве под обстрелами и прорабатывал альтернативные маршруты по экспорту украинского зерна.

«И именно поэтому я не верю в „случайность“ его гибели. Никогда не верить руZZким, никогда и ни при каких обстоятельствах. Я говорил об этом тысячу раз. Хотелось бы на этот раз ошибиться с „зерновым соглашением“», — отметил Филатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cHUgcYW6hJ2ZGSmpVMV2X83JAj4t87LgfhJKB47nGR6XJauVYArDSJagWFMSoUhMl&id=100002157183088&show_text=true&width=500

О гибели главы Нибулона высказался также известный украинский бизнесмен Андрей Ставницер. Он подчеркнул, что Украина многое потеряла с этой трагедией.

«Алексей — знаковая фигура для морской отрасли, основатель и владелец крупного, преуспевающего аграрного бизнеса, сильный руководитель, работодатель для десятков тысяч человек. Огромная история тщательного, талантливого творения оборвана российской ракетой без причин, просто от злости и беспомощности. Трудно поверить в принципе, особенно сложно поверить, что это трагическая случайность. Мне кажется, гады прицельно стреляли по дому Алексея», — написал Ставницер.

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/pfbid02nKEouhSGr7hsHfu5KSpe13rgfKTq1BXGdceF5Rxei6R9yQSbUSZ23vdmJmHCavzPl&show_text=true&width=500

Экс-нардеп Игорь Мосийчук также отметил, что считает гибель Алексея Вадатурского во время ночного российского ракетного удара по Николаеву умышленным убийством.

«Судите сами: в ходе ночных ракетных обстрелов Николаева, которые были наиболее массовыми и жесткими с 24 февраля, пострадал один-единственный частный дом — и это дом Вадатурского. Более того, если внимательно посмотреть на видео этого огромного дома после обстрелов, вы увидите, что ракета прилетела именно в ту его часть, где находилась спальня убитых Алексея и Раисы Вадатурских. […] А если учесть, что погибший Алексей Вадатурский прорабатывал альтернативные (одесским) пути экспорта украинского зерна, вот вам и мотив», — написал Мосийчук.

В случайность происшедшего не верит и действующий нардеп Артем Черноморов.

«Считаю, что этот очередной акт терроризма со стороны России — атака и на нашу продовольственную безопасность тоже, поскольку Вадатурский известен, без преувеличения, всему миру, прежде всего благодаря своей компании Нибулон», — написал он.

https://www.facebook.com/chornomorovartem/posts/pfbid02gXRBnVdJ7SD7LuMmS51MKme8Cv6JD7Aj4UeapAFFev7aTizWFevQ2wo2Y26SBwN7l

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что имел честь лично знать Алексея Вадатурского — «человека великой мудрости, силы и разума».

«Тяжелая потеря для украинского бизнеса и страны. Российские нацисты убили и жену Алексея Вадатурского и разрушили его дом. Пусть все проклятия, которые мы посылаем в адрес российских убийц, падут на их головы», — отметил Яценюк.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/pfbid02LtTxWsVi9W8ar93JKBWyHqjeZHaL7vwMcdVDaiDJUUto2Dnu2avPmPV1MtCTHvUfl&show_text=true&width=500

Экс-вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал главу Нибулона «человеком-глыбой», дела которого навсегда вплетены в историю экономического роста независимой Украины.

«Россия ведет не только открытую милитарную войну, но и экономическую, разрушает целые отрасли — аграрную, металлургическую, убивая лучших менеджеров и управленцев», — добавил Зубко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yWbxyDdUCvUPpTSBcy32PKjDbTbtLJipAh83h8gdGmcmQxFxUzb6ZZMU6VfuGZBjl&id=100018747485124&show_text=true&width=500

Соболезнования родным погибшего предпринимателя и его супруги выразил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это большая потеря для Николаевщины и всей Украины. Алексей Вадатурский за более чем 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона, аграрной и судостроительной отраслей нашего государства», — подчеркнул Зеленский, добавив, что все россияне, причастные к обстрелам гражданских объектов на территории Украины, непременно понесут справедливое наказание.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Николаев Нибулон Алексей Вадатурский Война России против Украины

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