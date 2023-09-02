Тайный разговор. Как Кравчук и Шеварднадзе вполголоса разговаривали о давлении со стороны США в вопросе отказа Украины от ядерного оружия 2 сентября, 08:17 NV Премиум ЭТО БЫЛО В ЯНВАРЕ 1994-ГО: Президент США Билл Клинтон встретился с президентом Украины Леонидом Кравчуком в аэропорту Борисполь, а затем лидеры отдельными самолетами отправились в Москву на подписание исторического соглашения о ядерном разоружении Украины (Фото:AP / Greg Gibson)

Гарантии безопасности от США, их давление на Украину в вопросе ядерного оружия и борщ — о чем в 1993-м говорили за закрытыми дверями два президента — Эдуард Шеварднадзе и Леонид Кравчук

«Наши американские друзья, вместо того чтобы выкручивать вам руки и думать о своих конъюнктурных стратегических интересах, могли бы хорошенько посчитать перспективы безопасности безъядерной Украины», — говорил в мае 1993 года президент Грузии Эдуард Шеварднадзе своему украинскому коллеге Леониду Кравчуку. Этот разговор вспоминает в своих мемуарах Тедо Джапаридзе, грузинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Грузии в 2003—2004 годах.

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Разговор между Кравчуком и Шеварднадзе состоялся за полтора года до подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от своего ядерного арсенала (который в то время был третьим в мире, после США и России) в обмен на гарантии безопасности. Украина присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия, а взамен США, Великобритания и Россия обязывались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, не использовать силу против ее территориальной целостности или политической независимости, а также «воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету».

NV публикует фрагмент мемуаров Джапаридзе, который стал свидетелем совместного обеда за закрытыми дверями Кравчука и Шеварднадзе. Текст с согласия Джапаридзе публикуется впервые.