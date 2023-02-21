Клинтон и оба Буша. Целью первых визитов президентов США в Киев было удержать Украину возле Москвы и забрать у нее ядерное оружие 21 февраля, 20:17 Эксклюзив NV Билл Клинтон, президент США, и его украинский коллега Леонид Кравчук выступают перед журналистами в аэропорту Борисполь 12 января 1994 года. Еще час тому назад американский лидер жестко отчитал Кравчука за попытку уклониться от полного уничтожения ядерного оружия. А перед СМИ пошутил, предложив украинскому президенту должность своего пресс-секретаря. (Фото:АР)

До Джо Байдена еще три американских президента наведывались в Киев. NV напоминает, какими были визиты и чего хотели лидеры США от Украины.

«Свобода не то же самое, что независимость», — упрекал украинцев американский президент Джородж Буш-старший в 1991 году, пытаясь удержать Киев, привязанный к Москве.

Видео дня

Билл Клинтон, преемник Буша, позволял себе отчитывать украинского президента Леонида Кравчука в 1994 году, чтобы заставить его отказаться от ядерного арсенала.

К сожалению, такое отношение США к Украине в 1990-х привело к тому, что сегодняшний глава Белого дома посетил Киев под вой воздушной тревоги. И вопреки предшественникам сказал: «Вы [президент Зеленский] и вся Украина напоминаете миру каждый день, что означает мужество и храбрость, и действительно это поражает. Напоминаете нам, что у свободы нет цены, она бесценна, за нее стоит бороться столько, сколько потребуется. И столько мы будем с вами оставаться».

Дуля Кремля

Джорджу Бушу-старшему суждено было стать первым из американских президентов, ступившим на украинскую землю. Стояло жаркое лето в 1991 году, и Советский Союз доживал свои последние дни. Но в Кремле жили своей реальностью и готовились заново подписать договор о создании СССР. За сохранение коммунистической империи высказались 70% украинцев — их об этом спросили на мартовском референдуме.

Но во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях во время плебисцита предлагалось ответить еще на один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Украина стала независимым государством?» «Да», — ответили 88% галичан.

Буш прилетел в украинскую столицу 1 августа после встречи с Михаилом Горбачевым, тогдашним президентом СССР, в Москве — чтобы несколько унять центробежные силы. Но он еще больше встряхнул их. Горбачев отказался лететь с Бушем, чтобы не оказаться в его тени. Вместо себя он послал вице-президента Геннадия Янаева, старого аппаратчика.

«Украинцы воспользовались его присутствием, чтобы показать фигу Кремлю, — пишет Строуб Телботт, тогдашний советник Буша по вопросам СССР в книге Измена в Кремле. — Эд Хьюэтт заметил, что с ним [Янаевым] обращались скорее как с „председателем Всесоюзной ассоциации прокаженных“. Во время завтрака делегаций США и Украины на языках общения были английский и украинский. Янаев не знал ни одного из них, и его лицо выражало то скуку, то раздражение».

Затем последовало историческое обращение Буша к Верховной Раде. Его готовили несколько недель, а окончательный текст составила Кондолиза Райс, тогда еще помощница президента. Глава Белого дома не осуждал стремление украинцев к независимости, однако прямо призвал их остаться в федерации с Россией.

Леонид Кравчук, глава Верховной Рады, показывает Джорджу Бушу Софийский собор. В тот день американский лидер призвал украинский парламент не отделяться от России, 1 августа 1991 года. / Фото: АР

" Свобода не то же самое, что независимость, — говорил Буш. — Американцы не будут поддерживать тех, кто добивается независимости, чтобы тиранию из центра заменить местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто поощряет самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти".

Хотя Рада ответила на речь Буша аплодисментами, последняя фраза возмутила многих парламентариев. Иван Драч, лидер Народного Руха, самой мощной партии, стоявшей за суверенные права Украины, заявил: «Буш прибыл сюда как посланник Горбачева. Он высказался об украинской независимости не менее радикально, чем наши собственные коммунисты!»

Вскоре в The New York Times вышла колонка Уильяма Сефайра, спичрайтера экс-президента Ричарда Никсона. Он обвинил Буша в попустительстве московской гегемонии вопреки самому ходу истории. Как иллюстрацию Сефайр вспомнил речь президента в Раде, назвав ее «потрясающей, в стиле Chicken Kiev speech» (название украинской столицы тогда писалось именно так), что многие перевели как котлета по-киевски. Это выражение вскоре стало мемом и в дальнейшем очень раздражало президента Буша.

Вскоре — 18 августа 1991-го — партийная номенклатура во главе с тем же Янаевым попыталась отправить Горбачева в отставку и свернуть перестройку. Но уже 22 августа заговорщики были в наручниках, а Украина вместе с остальными республиками Союза провозгласила независимость.

Трехчасовой триллер

Биллу Клинтону, преемнику Буша-старшего, пришлось побывать в Украине трижды. Первое его посещение Киева — настоящий триллер.

На 14 января 1994 года в Москве был назначен саммит глав России, Украины и США по вопросам разоружения. Но накануне встречи пресса сообщила, что Кравчук вряд ли примет в ней участие — на днях у него с визитом президент Казахстана.