Еды нет, воды нет, вокруг все горит. Как черниговцы выживали и боролись в окружении российских войск — репортаж НВ 14 апреля, 21:00 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Новоселовка, Чернигов (Фото:НВ / Александр Медведев)

Точное количество погибших в результате блокады и ежедневных обстрелов Чернигова, возможно, не удастся установить никогда. А подсчитать здесь легче уцелевшие, чем разрушенные дома

В результате российской агрессии в Чернигове погибли около 700 человек. Россияне пытались взять город штурмом с 24 февраля. Но оборона Чернигова Вооруженными силами Украины оказалась сильнее. Российские войска оккупировали близлежащие села, а город окружили, ежедневно обстреливая его и совершая авианалеты.



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«Сочувствуем, дома у вас больше нет» - жители возвращаются в Чернигов через месяц бомбардировок https://www.youtube.com/embed/Tnt40SupzoU

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорит, что точное количество жертв, может быть, не удастся установить никогда. По его словам, есть большое количество пропавших без вести — вероятно, эти люди, которые заживо сгорели в местах применения тяжелых авиабомб.

В горсовете Чернигова сообщили, что сейчас окрестности города разбомблены вдребезги — в частности, Бобровица на северо-восточном направлении и Киинка на юго-западном. В пригородах уничтожены 60−70% домов, утверждает Владислав Атрошенко. Однако еще дальше от Бобровицы, в Новоселовке, кажется, ситуация еще хуже.

Новоселовка встречает воронками от снарядов. Их здесь бесчисленное количество, а глубина кое-где превышает рост человека вдвое. У одного из таких «кратеров» женщина разбирает обломки в поисках сковородок и кастрюль. Находя их, осторожно складывает в сумку.

Валентина возле своего разрушенного дома в Новоселовке / Фото: НВ / Александр Медведев

Это Валентина Ивановна. До 12 марта здесь был ее дом. Сейчас от него ничего не осталось, нет даже фундамента, который мог бы намекнуть на то, какими были очертания дома.

Валентина не знает, когда россияне уничтожили ее дом. Она пряталась в подвале соседнего поселкового общежития.

Общежитие в Новоселовке / Фото: НВ / Александр Медведев

«Я думаю, это было где-то 12 марта. Под утро начали бомбить. Мы выскочили из подвала. Я увидела, что все горит, трещит, падает. Мы бегом… Выскакиваем, а все сыпется, все пылает. Я посмотрела в сторону своего дома, здесь все в дыму и огне. Там коровы кричали, видно, загорелись. Ужас и все. Я тогда ни о чем не думала», — вспоминает Валентина. В ту ночь она с пятью односельчанами решила пешком бежать в Чернигов. «Мы побежали отсюда, потом мимо проезжала „скорая“, так нас подобрали. Слава богу, что мы остались живы», — рассказывает женщина.



Новоселовка / Фото: НВ / Александр Медведев

Сейчас она перебралась в Чернигов, но иногда возвращается сюда, домой. Валентина кормит местных собак и кошек. Женщина привезла им подушки и чтобы животным было где спать и они не замерзли ночью.

Новоселовка / Фото: НВ / Александр Медведев

Дальше по улице, напротив дома Валентины Ивановны, несколько мужчин пытаются залатать шифером пробитую крышу. В этом доме живет Юрий. Ему 45 лет, полжизни мужчина проработал в Свято-Троицком соборе. Это кафедральный собор Черниговской епархии Московского Патриархата. Российский патриарх Кирилл благословил военных на войну против Украины и вручил командующему Росгвардией Виктору Золотову Августовскую икону Божьей матери.

Юрий говорит, что собор, где он работает, «когда-то был русским, а сейчас уже нет». «У нас, когда бомбили, по 500 человек жили в церкви. За Кирилла никто молиться уже не будет. Если раньше что-то у нас с ними было общее, то сейчас ничего нет. Сколько погибли? Ради чего? Я не понимаю. Сейчас Украина — это одно целое. Мы друг за друга положим душу и свободу», — объясняет мужчина.

Новоселовка / Фото: НВ / Александр Медведев

В доме Юрия на улице Яцевской ударными волнами выбило окна, наклонилась крыша. «С 24 как началось, то начались и прилеты, они не останавливались, шли и шли и шли. Затем вышли 2 танка со стороны Соляников, Вознесенска. Начали расстреливать дома, били хаотично. Второй день прилетало из минометов. Потом самолеты были, это самое страшное», — вспоминает мужчина. Он пережил обстрелы дома, а семью отправил в область, все его родные живы и в безопасности.

Новоселовка / Фото: НВ / Александр Медведев

Сейчас Юрий ремонтирует дом — хочет пригласить к себе односельчан, которые остались без крыши над головой. «Вы знаете, тогда было страшно. Но сейчас эта тишина уже на мозг давит, когда были обстрелы, мы уже привыкли, а сейчас, когда ничего не рвется и ничего не свистит, страшно тоже — что будет дальше», — делится мужчина.

Ул. Лесная, Новоселовка / Фото: НВ / Александр Медведев

На параллельной улице, Лесной вообще невозможно различить дворы, где раньше стояли дома. Местные жители рассказывают, что семья, которая здесь оставалась во время обстрелов из Градов, 16 марта пыталась перебежать в укрытие. У них разорвался снаряд. Девочка 15 лет и 39-летняя женщина получили ранения и сейчас находятся в больнице. Сколько здесь в общей сложности погибло людей и сколько получили ранения — никто не знает. До войны в Новоселовке жило 700−800 человек, теперь встретить кого-то — большая редкость.

В Чернигове мы познакомились с жительницей Заречного на въезде в город со стороны Киинки. Это фактически окрестности города, но с противоположной от Новоселовки стороны.

Надежда Сердюк / Фото: НВ / Александр Медведев

Надежда Сердюк увидела, как журналисты фотографируют последствия авианалетов на многоэтажки по улице Чорновола в Новозаводском районе Чернигова и сама подошла. «Вы здесь фотографируете страшное. А у нас, что было… Я никому не советую такое пережить. 11 бомб бросили, весь наш поселок снесен», — рассказала женщина. 5 марта скончался ее муж. Надежда Дмитриевна похоронила его своими силами на огороде. «Месяц лежал и я в это воскресенье похоронила его на кладбище. Бомбило все, как я могла кого-нибудь просить помочь? Почему я в землю закопала? Потому что кто бы пошел хоронить», — объяснила она.

Многоэтажка на улице Черновола / Фото: НВ / Александр Медведев

В высотках на улице Чорновола в результате авианалетов 3 марта погибли 48 человек. Пострадали несколько многоэтажек, но скрывавшиеся здесь в укрытиях люди выжили, рассказывает местная волонтер Татьяна Романова. По ее словам, жители Чернигова привыкли к тому, что самолеты прилетают с 11 до 12 часов вечера, а затем с 4 до 5 утра. «У меня даже сон под такой график подстроился», — говорит она.

Многоэтажка на улице Черновола / Фото: НВ / Александр Медведев

Авиаудары 3 марта здесь называют величайшим одновременным убийством мирного населения. Первый россияне нанесли по помещениям школ № 21 и № 18.

Школа №18 / Фото: НВ / Александр Медведев

У разрушенного помещения 18-й школы мы познакомились с Ольгой — предпринимателем в прошлом, а теперь — волонтером. Здесь ее называют «мама Оля». 3 марта, когда произошел авианалет на школу, Ольга была здесь.

Школа №21 / Фото: НВ / Александр Медведев

«Это было где-то в 13:00. Я была на улице. В школе здесь было много людей. Очень много волонтеров. Мы собирали продукты для ТРО. 3 марта россияне сбросили на нас бомбу, мы вытащили 18 погибших. Раненых я не знаю, сколько. 4 дня назад завершили доставать последние тела. Спасателям не хватало техники, кроме того тогда еще и шли обстрелы», — рассказывает женщина. Она считает, что ей повезло выжить.

Школа №18 / Фото: НВ / Александр Медведев

«Представляете, я всем говорила, что войны не будет. Когда объявили войну, это было для меня полной неожиданностью. Чтобы не сойти с ума, я рассаживала перец на рассаду». — вспоминает она. Сейчас Ольга готовится печь паски на Пасху и передавать их на передовую. «Жизнь продолжается, никакой враг нас не сломит. Мы будем и сеять, и сажать, и коррупционеров, кстати, тоже. У нас будет порядок. И война скоро закончится, потому что у нас есть силы, а у них нет. Я хотела бы, чтобы Путин, падла, сдох. Здесь, в 18-й школе, учился мой ребенок, там учился второй мой ребенок. Здесь осталось хоть что-то от школы. Там ее просто нет», — говорит Ольга.

Швола №21 / Фото: НВ / Александр Медведев

Школа №21 / Фото: НВ / Александр Медведев

Через дорогу, в 21-й школе, секретарь и завхоз наблюдают за работой спасателей. Они разбирают завалы и вынимают из-под них документы — личные дела учащихся и трудовые книжки учителей. Завхоз Виктория Ивановна была в медицинской части, когда 3 марта произошел авианалет на помещение школы. «Накрыло всех. 5−6 снарядов подряд. Самолет летел, там дальше тоже накрыло дома. Травмировали тех, кто был в коридоре, тех, кто был в столовой. Сколько погибших было даже не знаю. Было более 150 человек здесь», — рассказывает женщина. По ее словам, только в первый день разбора завалов спасатели вытащили 10 погибших.

Секретарша 21-й школы в Чернигове Ирина спасает документы из-под завалов / Фото: НВ / Александр Медведев

Сама Виктория Ивановна выжила — была в другой части школы. На следующий же день она уехала из города. Теперь ее 9-летний внук постоянно рисует разрушенную школу и спрашивает, можно ли ее восстановить.

Евдокия / Фото: НВ / Александр Медведев

В частном секторе вблизи уничтоженных школ живет 80-летняя Евдокия с мужем. В тот день, вспоминает она, стоял такой гул, что ее муж полностью потерял слух, а она частично. «У меня все окна выбиты, все выбито. Потолок весь раздробило, и все на нас попадало. Мы здесь остались, в погребе ночевали. Мы как раз тогда были дома. Муж сидел у телевизора, я говорю, пошли поедим что-то. И оно здесь упало, и на нас потолок посыпался. Ужас, как я кричала — рассказывает Евдокия. После 3 марта, по словам женщины, обстрелы не прекращались ни на день. Вода и еда быстро заканчивались. «Не было ни воды, ни света, ни газа. Мы варили на паяльной лампе — ​​доставали из машины бензин. Ложились спать и тряслись. Одетые. Магазин у нас разбили, нет воды нет, ничего нет. Ели запасы. Мне 80 лет. День рождения был, я скупилась накануне. Все это мы ели, так мы и выжили», — рассказывает женщина.

Дома рядом с разрушенными школами / Фото: НВ / Александр Медведев

12 марта россияне разбомбили «АТБ» через дорогу от 21-й школы. Взрывной волной уничтожили дома, которым удалось пережить предыдущие бомбардировки. Местный житель Андрей в начале войны уехал с семьей в Ставище. «12 марта был взрыв. Позвонили из администрации, сказали, что дома у нас уже нет. Жить, в общем-то, нам негде», — сказал мужчина. В первый раз он осмотрел разрушенный дом вместе с нами.

Андрей и его разрушенный дом на улице Подусовской, 1 / Фото: НВ / Александр Медведев

Сосед Андрея — Владимир, говорит, что ему повезло — его дом выстоял и получил незначительные повреждения. «Повыносило окна, а так стоит», — сказал он, и добавил, что газа в доме нет больше месяца. Сейчас он с сыном и внуком вышли на улицу убирать обломки уничтоженных домов и помогать соседям расчищать территорию.

На Подусовской улице местные жители убирают территорию / Фото: НВ / Александр Медведев

Наличие в городе газа, воды и электричества — это очень нестабильный вопрос. В некоторых районах коммуникации восстановлены, в других еще нет. Местные жители также говорят, что после начала войны из города уехала часть сотрудников Водоканала, Черниговгаза и других коммунальных предприятий. Сейчас мэр Чернигова Владислав Атрошенко обещает уволить чиновников и руководителей коммунальных предприятий, покинувших Чернигов.

Еще месяц назад город находился на грани возможностей для выживания. Здесь вообще не было света, тепла и воды. У людей заканчивались запасы, а чтобы набрать воду, нужно было ждать, пока во двор приедет машина водоканала. При этом россияне прицельно обстреливали водовозки, рассказывает жительница Чернигова Дарья Соропара. Она стояла в очереди за водой, когда рядом начали прилетать снаряды.

Дарья Соропата / Фото: НВ / Александр Медведев

«Когда к нам приехала водовозка, у нас не было воды неделю. У нас оставалась одна бутылка на трех человек. Мы понимали, что нам нужна вода и здесь наконец-то приехала машина с водоканала. Все соседи побежали набирать воду. Была очень большая очередь внутри двора. Прошло полчаса, нас стали обстреливать. Мы слышали, как выхлоп идет с той стороны, где стояли русские. Затем свист и звук разрыва снаряда. Сначала они не долетали, мы слышали, как они падают в нескольких домах от нас. Потом было ближе и ближе. Мы понимали, что обстреливают водовозку, и мы стоим рядом. Но ни один человек из очереди не ушел. Ни один. Потому что ни у кого не было воды, никто не знал, когда будет следующая машина. И будет ли. Все молились, чтобы сюда не прилетело, хотя мы понимали, что пытаются попасть именно сюда. Когда мы были дальше в очереди, мы прятались в подъезд, а когда подошли поближе и были прилеты — мы после выхлопа падали на землю и лежали, пока не наступит тишина», — рассказывает Дарья. По ее словам, проблемы с водой в городе появились из-за того, что российские военные разрушили накачивающие в город воду насосные станции.

Стадион им. Гагарина / Фото: НВ / Александр Медведев

Дарья с семьей также жила недалеко от 18-й школы. За день до авианалета отец заставил детей с женой перебраться в другой район города. Сам он остался дома и получил ранение конечностей. «Утром 4 марта был ранен мой отец. Он хотел побежать в погреб, вернулся закрыть в дверь и к нам во двор упал снаряд. Осколками порубило ему ноги, спину. Его ударной волной затолкало вниз. Когда отца отвезли в больницу, мама увидела там наших соседей, бойцов ТРО — все ранены. Сирены никакой не было, это было утро, было много людей тогда, которые получили ранения», — говорит девушка.

Стадион им. Гагарина / Фото: НВ / Александр Медведев

Она по требованию отца переехала в многоэтажную панельку неподалеку от стадиона Гагарина. Но от авианалетов ее это не уберегло. 11 марта российские оккупанты разбомбили гостиницу «Украина» в центре Чернигова, стадион и библиотеку возле него. Сейчас посреди поля на стадионе — воронка от пятисоткилограммовой авиабомбы. Здесь гуляют семьи с детьми. «Я не уезжала из Чернигова, когда сын спрашивает, почему здесь все разбито, я объясняю, что это сделали россияне, но я не знаю, как, я пока не говорила, почему», — сказала местная жительница, пришедшая прогуляться с сыном около стадиона.

Чернигов, АТБ / Фото: НВ / Александр Медведев

Дарья Соропата вспоминает, что авиация бомбила центр города ночью. «Ночью меня разбудила мама, сказала, что летят самолеты. Мы успели выбежать в коридор, и здесь был первый удар. Мы замерли, потому что дом трясло. И спустя какое-то время был второй взрыв. Нас трясло так, что это не передать словами. Ударная волна была позже. Она давила не менее 5−7 секунд. Давила на окна, дверь так что потрескался косяк. Потом наступила тишина. Мы только слышали гул, думали, что самолеты летят назад. Но тут произошел третий взрыв. Я открыла глаза и увидела, как шатаются стены. В эту секунду я приняла, что мы сейчас умрем. Но дом пошатнулся и устоял. Я была очень удивлена, что мы не умерли», — вспоминает девушка.

Чернигов / Фото: НВ / Александр Медведев

У черниговцев нет единого ответа на вопрос о том, сколько дней длились массированные обстрелы. Чаще говорят — с 24 февраля. Более месяца. По словам городского главы, в Чернигове осталось менее половины жителей — 120−130 тысяч горожан против 285 тысяч до войны. Посчитать целые дома здесь легче, чем разрушенные или поврежденные. Но сейчас черниговцы возвращаются домой, несмотря на то, что трасса Киев-Чернигов еще не разминирована до конца. 12 апреля на ней взорвался автомобиль, водитель которого погиб. Черниговцы хотят приложить все усилия для восстановления города и надеются на поддержку местных и центральных властей. А пока они радуются постепенному возвращению в город жизни. «Завтра у нас уже цивилизация, нормально заработает Сильпо в ТРЦ Голливуд. Раньше только в дверях торговали. Не представляете, какое это счастье. более чем через 40 дней сходить в супермаркет», — сказала местная жительница Светлана.

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