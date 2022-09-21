Рада лишила полномочий одного из нардепов 21 сентября, 17:56 Дмитрий Шенцев (Фото:Дмитрий Шенцев / Facebook)

Верховная Рада в среду, 21 сентября, досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, прекращение полномочий Шенцева поддержали 299 депутатов. Сейчас в Раде остается 418 нардепов.



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Коллега Железняка от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал, что Шенцев 19 сентября написал заявление о сложении полномочий.



Как сообщает движение Чесно, Шенцев был народным депутатом трех созывов. В 2012-м он прошел в парламент от Партии регионов, в 2019-м — от уже запрещенного Оппозиционного блока как беспартийный (по 176 округу в Харьковской области). По данным Чесно, с 24 февраля по 1 июня нардеп пропустил все заседания Рады, о которых есть данные. Комитет избирателей Украины сообщал, что в 2021 году Шенцев принимал участие в 4% голосований.

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