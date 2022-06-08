Суд запретил деятельность Оппозиционного блока

8 июня, 17:32
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В Украине запретили партию Оппозиционный блок (Фото:САП)

В Украине запретили партию Оппозиционный блок (Фото:САП)

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность партии Оппозиционный блок в Украине, сообщает движение Чесно со ссылкой на копию решения.

По информации Чесно, суд принял решение в среду, 8 июня. Согласно ему, имущество политсилы и всех ее ячеек передается государству. Решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

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Инфографика: Чесно
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Аналитик Чесно Игорь Фещенко заявил, что заседание суда формально было открытым, но журналистов на него не пустили и не ответили на ходатайство о видеотрансляции процесса, поэтому причины запреты Оппоблока «станут известны только после публикации полного текста решения». Заседание продолжалось около полутора часов.

Уполномоченная Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря написала в Telegram, что решение принято согласно закону о запрете пророссийских партий.

В «реестре госизменников», который ведет движение Чесно, уже 16 представителей Оппозиционного блока.

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20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Львов Оппозиционный блок Пророссийские оппозиционеры Чесно Оппоблок Запрет Суд

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