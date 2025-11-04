Суд признал незаконным запрет депутатам выезжать за границу

Шестой апелляционный административный суд признал незаконным постановление Кабинета министров Украины, которое не позволяло народным депутатам и чиновникам покидать страну без разрешения руководства. Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность .

Соглава фракции Евросолидарности Артур Герасимов заявил, что суд принял решение по делу Порошенко против Кабинета министров, и это, по его словам, «первое юридическое доказательство того, что власти действовали незаконно», запрещая лидеру политсилы Петру Порошенко выезжать за границу.

«И именно сегодня, когда Еврокомиссия готовит свои решения относительно прогресса Украины на пути к членству в ЕС, это решение суда является сигналом. Верховенство права — не абстракция, а проверка на практике, и мы должны ее сдать. Поэтому призываю все ответственные службы, в первую очередь Министерство внутренних дел, принять это решение суда к исполнению немедленно», — сказал Герасимов.

В Евросолидарности заявили, что после принятия Кабмином этого постановления «лояльные властям чиновники и депутаты легко получали разрешения на выезд, однако оппозиции блокировали даже срочные командировки».

В правительстве не комментировали информацию, суд также пока официально не публиковал постановление, сообщает Судово-юридична газета.

После скандальной поездки нардепа Николая Тищенко в Таиланд в начале 2023 года чиновникам и депутатам запретили покидать Украину в военное время, кроме как в служебную командировку.

В то же время депутатки жаловались, что также оказались невыездными и их дипломатическая работа страдает, писала глава общественной инициативы Голка Ирина Федорив. В конце августа 2025 года правительство разрешило выезд за границу депутаткам местных советов, которые работают на общественных началах.

Евросолидарность неоднократно сообщала, что Порошенко не выпускают в заграничные командировки. Так, в июле политсила заявила, что нардеп не смог поехать в командировку в Испанию и Италию.

2 апреля в ЕС заявили, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заблокировал командировку Порошенко в штат Флорида (США). Сам Стефанчук обвинил Порошенко в «конференционном туризме». По его словам, нардепам разрешается выезжать за границу для межпарламентской деятельности.

12 февраля СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. 13 февраля на сайте СНБО появилась официальная информация о санкциях против Порошенко, а также против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и предателя Виктора Медведчука. Президент Владимир Зеленский намекнул, что санкции против Порошенко снимут, если он «вернет выведенные средства в бюджет».

В СБУ заявили, что санкции ввели из-за «угрозы государственной безопасности», а также «создания препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.

Пятый президент подал в суд из-за введения против него санкций, дело слушает Кассационный админсуд в составе Верховного суда.