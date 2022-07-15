«Не хватает пушечного мяса». Данилов рассказал, на какие шаги идет Россия для восполнения потерь 15 июля, 15:08 Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о нехватке «пушечного мяса» у России и о скрытой мобилизации.

У себя в Twitter он написал, что в России запущен маховик скрытой мобилизации.

По его словам, денежное обеспечение для контрактников увеличено до четырех тысяч долларов.

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Кроме того, создаются так называемые «добровольческие батальоны».

«И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной Россией, — привлечение к войне с Украиной заключенных, осужденных по уголовным статьям. Может ли победить свободных армия рабов и преступников?», — отметил Данилов.

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