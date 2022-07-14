Заключенные, дураки, безработные. Остро нуждаясь в живой силе, Россия вербует в армию людей, не способных воевать — западная пресса
Мобильный военный рекрутинговый центр в Санкт-Петербурге (Фото:Anton Vaganov / REUTERS)
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 38 тыс. военных. Чтобы покрыть кадровый дефицит, власти и армейское командование идут на отчаянные шаги, пишут иностранные СМИ.
На пятый месяц войны России против Украины диктатор Владимир Путин все еще избегает объявления общей мобилизации, которая является для него политически рискованным шагом, пишут западные СМИ. К боевым действиям привлечены контрактники из вооруженных сил РФ и частных военных компаний (ЧВК), а также мобилизованные из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» . Однако армия России несет серьезные потери, поэтому ее военкоматы ведут как никогда активную работу по поиску потенциальных контрактников и с двойным упорством охотятся на срочников, пишет интернет-ресурс немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.
Издание отмечает, что россиянам с армейским и боевым опытом все чаще приходят повестки с вызовом в военкомат. По словам правозащитника Александра Горбачева, такая практика поиска контрактников появилась около месяца назад. Кроме того, сотрудников-мужчин начали вызывать в военкоматы через военно-учетный стол организаций, добавляет Оксана Парамонова, глава организации Солдатские матери Петербурга. В отличие от брошенной в почтовый ящик, такую повестку нельзя проигнорировать, ведь за это могут привлечь к административной ответственности.
Впрочем, по свидетельству правозащитников, в самих военкоматах силой подписывать контракт никого не принуждают. Исключение составляет разве что Чечня, где мужчин мобилизуют с применением похищений, пыток и уголовных дел. В других регионах вербовщики рассчитывают на стимулирующую силу денег. В частности, в объявлениях о найме военнослужащих в сети интернет указывают зарплату от 200 тыс. рублей ($3,4 тыс.) в месяц, пишет Deutsche Welle. Это в пять раз больше медианной зарплаты россиянина в 2021 году.
В Москве формируется так называемый собянинский полк (по фамилии мэра столицы Сергея Собянина), а в Татарстане – два добровольческих батальона Алга и Тимер, сообщает британский таблоид Newsweek. Добровольцам, вызвавшимся в них вступить, обещают ежемесячно платить по 170-200 тыс. рублей. При этом власти Татарстана из собственного бюджета дополнительно выделяют рекрутам одноразовую выплату в 260 тыс. рублей и обещают содействовать устройству их детей в детские сады и школы.
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