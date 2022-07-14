Заключенные, дураки, безработные. Остро нуждаясь в живой силе, Россия вербует в армию людей, не способных воевать — западная пресса 14 июля, 19:09 Эксклюзив НВ Мобильный военный рекрутинговый центр в Санкт-Петербурге (Фото:Anton Vaganov / REUTERS)

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 38 тыс. военных. Чтобы покрыть кадровый дефицит, власти и армейское командование идут на отчаянные шаги, пишут иностранные СМИ.

На пятый месяц войны России против Украины диктатор Владимир Путин все еще избегает объявления общей мобилизации , которая является для него политически рискованным шагом, пишут западные СМИ. К боевым действиям привлечены контрактники из вооруженных сил РФ и частных военных компаний (ЧВК), а также мобилизованные из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» . Однако армия России несет серьезные потери, поэтому ее военкоматы ведут как никогда активную работу по поиску потенциальных контрактников и с двойным упорством охотятся на срочников, пишет интернет-ресурс немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle .

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Издание отмечает, что россиянам с армейским и боевым опытом все чаще приходят повестки с вызовом в военкомат. По словам правозащитника Александра Горбачева, такая практика поиска контрактников появилась около месяца назад. Кроме того, сотрудников-мужчин начали вызывать в военкоматы через военно-учетный стол организаций, добавляет Оксана Парамонова, глава организации Солдатские матери Петербурга. В отличие от брошенной в почтовый ящик, такую повестку нельзя проигнорировать, ведь за это могут привлечь к административной ответственности.

Впрочем, по свидетельству правозащитников, в самих военкоматах силой подписывать контракт никого не принуждают. Исключение составляет разве что Чечня, где мужчин мобилизуют с применением похищений, пыток и уголовных дел. В других регионах вербовщики рассчитывают на стимулирующую силу денег. В частности, в объявлениях о найме военнослужащих в сети интернет указывают зарплату от 200 тыс. рублей ($3,4 тыс.) в месяц, пишет Deutsche Welle. Это в пять раз больше медианной зарплаты россиянина в 2021 году.

В Москве формируется так называемый собянинский полк (по фамилии мэра столицы Сергея Собянина), а в Татарстане – два добровольческих батальона Алга и Тимер, сообщает британский таблоид Newsweek . Добровольцам, вызвавшимся в них вступить, обещают ежемесячно платить по 170-200 тыс. рублей. При этом власти Татарстана из собственного бюджета дополнительно выделяют рекрутам одноразовую выплату в 260 тыс. рублей и обещают содействовать устройству их детей в детские сады и школы.

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