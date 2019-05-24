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Богдан: Россия — страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Сегодня, 01:59
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Богдан: Россия — страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать - фото

скриншот видео Право на власть / Facebook

Андрей Богдан

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что Россия является страной-агрессором, но для достижения мира на Донбассе необходимо и с ней вести переговоры.

«Мы считаем, что Россия — страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей», — сказал он в эфире ток-шоу Право на власть на 1+1.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина вести переговоры с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР», поскольку Россия не признает, что является стороной конфликта, Богдан указал, что, по его мнению, они не являются самостоятельными субъектами и не принимают решения.

«Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос — когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на плаху не свою жизнь, а там гибнут наши украинцы», — отметил он.

Богдан указал, что Украина будет идти к победе, но не ценой жизней украинских военных.

«Я более трех лет был на фронте как волонтер, у меня погибло там много друзей. Конечно, есть „необходимые“ потери, но когда есть статистика в телевизоре — это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил, общался, то это совсем другое. И я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем. Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим нужно идти», — пояснил он.

Реагируя на критику темы переговоров с РФ, Богдан также указал, что предыдущий президент Петр Порошенко неоднократно участвовал в переговорах с участием президента России Владимира Путина. По мнению главы администрации Зеленского, в переговорах с РФ есть смысл хотя бы для того, чтобы вернуть домой граждан Украины.

Теги:   Донбасс Переговоры с Россией Российская агрессия Россия Администрация президента Украины Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент

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