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Глава АП о референдуме по мирным переговорам с РФ: Политики думают не так, как народ

Сегодня, 00:58
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Глава АП о референдуме по мирным переговорам с РФ: Политики думают не так, как народ - фото

скриншот видео Право на власть / Facebook

Андрей Богдан

В цивилизованных странах проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам — это нормальная практика.

Так глава Администрации президента Андрей Богдан прокомментировал инициативу команды главы государства Владимира Зеленского о проведении в Украине референдума относительно мирных соглашений с Россией.

«Надо понять, что такое „референдум“. На сегодняшний день не принят закон о референдуме. Его обязательно надо принять. А вообще концепция нашей политической силы — не бояться спрашивать у людей их мнение… Форма проведения, их очень много. Это может быть и опрос, и социология, и какие-то предусмотренные законом возможности», — заявил Богдан.

Глава АП подчеркнул, что проведение опросов населения является практикой, распространенной в странах Европы.

«Мы считаем, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив мнения. В цивилизованных странах есть проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам. Это нормальная практика, поскольку мы хотим идти в Европу, наверное, не плохо спрашивать у украинцев, что им нравится, чего они хотят», — добавил он.

Глава АП заверил, что новая власть хочет понять, «о чем думает население, что думают украинцы, а не разделять их».

«Честно, совершенно откровенно вам говорю — наша избирательная кампания доказала, что политики думают не так, как народ, что политики замкнуты в своем круге общения и их мнения отражают лишь их взгляды. А украинцы очень часто думают совсем иначе. Поэтому не надо стыдиться, не надо делать из себя самого умного, а выйти к населению, выйти к украинцам и спросить, что думаете вы. Это очень важно. И не вижу ничего плохого в проведении тех или иных опросов перед принятием Верховной Радой или лично одним даже президентом того или иного решения», — отметил Богдан.

По его словам, «представление общественного мнения может как раз помочь избежать раскола Украины на две части, когда одна часть поддерживает, а другая отрицает».

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдумапо поводу заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Спикер Рады Андрей Парубий резко раскритиковал эту идею.

Теги:   Опрос Владимир Зеленский Переговоры с Россией Референдум Андрей Богдан

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