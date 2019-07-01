«Мой многолетний друг»: глава Офиса президента Богдан рассказал об отношениях с Портновым
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что знает замглавы ВП времен Виктора Януковича Андрея Портнова уже много лет.
В интервью РБК-Украина Богдан рассказал, что «он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды».
«И я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии», — утверждает Богдан.
По его словам, Портнов не может занять какую-либо должность при этой власти, «потому что против президент».
«Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг», — добавил Богдан.
Напомним, 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.