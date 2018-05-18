Без коллаборационистов. Порошенко объяснил отзыв закона о лишении гражданства жителей оккупированных территорий

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с руководителями Меджлиса крымскотатарского народа заверил, что законопроект о гражданстве будет доработан в вопросе коллаборационистов на оккупированных территориях.

По его словам, будет изъята "норма о коллаборационистах" и законопроект будет доработан совместными усилиями.

"Разделим эти две вещи. Первая вещь - это будет Закон о гражданстве и защиту украинского гражданства. С другой стороны, Законом о коллаборационистов мы урегулируем вопрос в отношении этой, пусть и небольшой, категории граждан, но они должны получить абсолютную справедливую реакцию украинского законодательства, украинского закона и государства ", - цитирует главу государства пресс-служба Администрации.

В президентском законопроекте №8297 О внесении изменений в закон Украины о гражданстве относительно усовершенствования отдельных положений были нормы, "которые с одной стороны защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство и закон должен защитить их ", заявил Порошенко.

Ранее закон предусматривал лишение гражданства тех жителей оккупированных территорий, кто "добровольно стал коллаборационистами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти".

"Я услышал ваше обращение. Мы это обсудили, и я принял решение, что отзову законопроект о гражданстве", - говорится в обращении Порошенко к руководителю Меджлиса Рефату Чубарову и его заместителю Ильми Умерову во время встречи 18 мая.

После внесения этой инициативы президента в парламент, Порошенко отозвал данный закон.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что в документе должны учесть интересы тех украинцев, которые были вынуждены голосовать на выборах оккупантов из-за страха быть уволенными с работы. Он прогнозировал, что нормы этого законопроекта должны быть приведены в соответствие с международным правом и действующим законодательством Украины.