Порошенко отозвал законопроект о гражданстве жителей оккупированных территорий

Президент Украины Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады законопроект (№8297) о внесении изменений в закон о гражданстве, которые предусматривают лишение гражданства отдельных категорий жителей оккупированных территорий.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Законопроект был внесен Порошенко в парламент 19 апреля 2018 года.

Он предусматривал возможность лишения гражданства Украины лиц на оккупированной территории Крыма и Донбасса, "которые, воспользовавшись определенными возможностями, принимали участие в выборах другой страны, или служили в армии другой страны на добровольной основе.

В законопроекте не говорилось об уголовной ответственности за соответствующие правонарушения, а лишь о лишении гражданства Украины.