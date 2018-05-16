Порошенко отозвал законопроект о гражданстве жителей оккупированных территорий

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады  законопроект (№8297) о внесении изменений в закон  о гражданстве, которые предусматривают лишение гражданства отдельных категорий жителей оккупированных территорий.  

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Законопроект был внесен Порошенко в парламент  19 апреля 2018 года. 

Он предусматривал возможность лишения гражданства Украины лиц на оккупированной территории Крыма и Донбасса, "которые, воспользовавшись определенными возможностями, принимали участие в выборах другой страны, или служили в армии другой страны на добровольной основе.

В законопроекте не говорилось об уголовной ответственности за соответствующие правонарушения, а лишь о лишении гражданства Украины.

 

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