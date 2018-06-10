Аваков и стратегия "малых шагов". Почему возвращение Донбасса невозможно без крови

На восстановление социально-экономической инфраструктуры понадобится не менее 10 лет и до 30 млрд долларов по плану Авакова

Не военная, а полицейская операция на Востоке Украины и запрет проведения выборов на оккупированных территориях в течение нескольких лет после их возвращения. Глава МВД Арсен Аваков представил стратегию по деоккупации Донбасса. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По мнению министра, Минский процесс сыграл свою роль и сейчас является "мертвым". Аваков предложил так называемый "механизм малых шагов".

"Псы путинского режима в любой момент могут пойти вперед. Мы надеемся и у нас есть шансы, что мы вернем свои оккупированные территории. Когда мы говорим, что мы вернем свои оккупированные территории, это совершенно непростой процесс и не военная операция. Это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов, - прежде всего, коммуникационного, информационного. Технически это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил", - сказал министр внутренних дел.

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Арсен Аваков предлагает на начальном этапе принять законы о коллаборационистах и амнистии. Перед судом должны предстать люди, которые сознательно сотрудничали с оккупантами, входили в органы власти, способствовали захвату территорий, воевавшие на стороне захватчиков и совершавшие уголовные преступления против украинского военного и мирного населения.

Под действие закона об амнистии должна попасть большинство граждан, которые стали заложниками агрессора или вынужденно работали в учреждениях и организациях на оккупированной территории.

Подробности плана министра внутренних дел

По стратегии малых шагов избирается отдельный район оккупированных территорий Донбасса, например Горловка или Новоазовский район. Противоположные военные формирования отводятся за обусловленную линию.

Аваков предлагает ввести на оккупированную территорию 2 тыс. правоохранителей

Международная миротворческая миссия и государственная пограничная служба берут под свой контроль указанный участок. На этой территории силами юстиции Украины проводятся местные выборы.

Неважно, кто победит на этих выборах - главное, чтобы они проводились по украинскому законодательству, считает Аваков. Далее там формируется переходная администрация, восстанавливается работа государственных институтов и правоохранительных органов Украины, начинается процесс реинтеграции.

Прежде всего речь идет об улучшении качества жизни граждан на деоккупированной территории. Также происходит разминирование ранее оккупированных территории и проводятся работы по устранению техногенных и экологических рисков.

Затем по плану Авакова запускается программа проверки и восстановления украинских документов для людей, которые прожили годы в оккупации. Восстанавливается социально-экономическая инфраструктура. По разным оценкам, на это понадобится не менее 10 лет и до 30 млрд долларов.

В дальнейшем по плану должна проводиться работа над возвращения переселенцев в покинутые из-за войны территории.

После деоккупации граждане Донбасса смогут голосовать через 3-5 лет

Восстанавливается участие граждан, проживающих на оккупированных ранее территориях, в выборах в центральные органы Украины. Однако не ранее, чем через 3-5 лет.

Полицейская операция на Донбассе не требует 40 тыс. миротворцев ООН, добавил Аваков. Достаточно 2 тыс. правоохранителей. На реализацию первого этапа операции для одного района, по мнению министра, хватит 6 месяцев.

Минские переговоры не обеспечивают конкретного результата деоккупации украинских территорий, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Однако он добавил, что альтернативы им нет.

"Минск не обеспечивает конкретного результата деоккупации украинских территорий. Но есть другая проблема - альтернативы Минским переговорам сегодня также не существует. Это единственная площадка, где происходит разговор без оружия между украинской и российской сторонами. Проблема Минска заключается только в одном: это нежелание Путина идти с Украины", - сказал Турчинов.

Военная операция

Для деоккупации Донбасса можно рассматривать специальную армейскую операцию, однако никак не полицейскую, отметил военный эксперт Олег Жданов. Россия просто так не выйдет из тех территорий, считает эксперт:

"Мы дали фактически сформировать там [в Донбассе] полевую армию вооруженных сил РФ. Или туда заходят миротворческие силы ООН - это может быть бескровным вариантом, хотя я сомневаюсь, что Россия просто так уйдет оттуда и сложит оружие. Или военная операция со всеми вытекающими. Аваков так усиленно пытается представить план по деоккупации этих территорий Донбасса, потому что он понял, что он полностью потерял контроль за теми процессами, которые проходили в зоне Операции объединенных сил", - отметил эксперт.

Населения и инфраструктура после деоккупации

Прогнозы относительно возможности привлечения жителей ныне оккупированных территорий к голосованию за парламент и президента через 3-5 лет слишком оптимистичны, оценил предложение Авакова председатель Единого координационного центра Донбасс Олег Саакян. По его словам, Россия может играть на этой норме, однако для людей более важны другие положительные сдвиги, которые они смогут получить после деоккупации, добавил он.

"Перед тем, как на этих территориях можно будет провести выборы, нужно будет их реинтегрировать их. Мне кажется, что это не менее 5 лет. Безусловно, Россия использует это как дополнительный аргумент для дезинтеграции. Но для людей гораздо более важно, что на улицах появится порядок, им будут оформлять документы, что они смогут свободно путешествовать, найти себе работу и смогут купить продукты, которые на сегодняшний день для них недоступны", - отметил Олег Саакян.

Позиция относительно проведения выборов через определенный период времени после деоккупации не является новой, отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Население Донбасса будет интересовать, что они получат после деоккупации

Даже с технической точки зрения на подготовку проведения избирательного процесса там понадобится не менее года, добавил он.

"Для осознанного выбора граждан после деоккупации, по мнению многих международных экспертов, должно пройти период нескольких лет - ну, по крайней мере, тот период, который граждане находились под оккупацией. Восстановление государственного реестра избирателей, восстановление партийной сети, налаживание работы и центральных, и региональных СМИ, общественных организаций, избрание местной власти - на это требуется определенное время. И даже с технической стороны раньше, чем через год, это провести будет невозможно", - отметил Кошель.

Владимир Путин заверил, что Российская Федерация продолжит оказывать помощь незаконным вооруженным формированием "ЛНР" и "ДНР" на украинском Донбассе.