Аваков представил план возвращения Донбасса: все детали

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 7 июня представил собственный план деоккупации Донбасса и восстановления целостности Украины. Его стратегия называется Механизм малых шагов и предлагает сосредоточиться на поочередной реинтеграции в Украину отдельных оккупированных регионов. План в деталях описывает схему восстановления региона через ряд конкретных шагов.

В документе отмечается, что на восстановление социально-экономической стабильности региона, по разным оценкам, понадобится не менее 10 лет и около $20-$30 млрд. Для того, чтобы найти такие суммы, предложено создать фонд восстановления Донбасса с привлечением доноров и инвесторов.

При этом Аваков полагает, что Минские соглашения уже выполнили свою роль и больше не могут способствовать решению конфликта на востоке Украины. Министр надеется, что предложенный им план станет "основой для общественной дискуссии и отработки конкретного, понятного плана действий".

Его цель – "восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий".

НВ предлагает ознакомиться со стратегией главы МВД в полном объеме (ниже).

Факты на сегодняшний день

Сегодня существует единственная современная платформа поиска формата решения – Минское соглашение, подписанное 5 сентября 2014 года при участии международных посредников.

Этот документ, направленный на деэскалацию вооруженного конфликта, вызванного военной агрессией со стороны РФ, несомненно, сыграл важнейшую роль на своем этапе.

Процесс переговоров в Нормандском формате и достигнутые соглашения способствовали переведению противостояния из силовой в политико-дипломатическую плоскость и созданию основы для дальнейшего правового урегулирования конфликта.

Украина несет на себе все бремя этой необъявленной войны. По данным МВД, на временно неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей под видом военизированных формирований ДНР и ЛНР – так называемого Донецкого и Луганского второго военного корпуса - располагается 8 армия Южного военного округа РФ. Она состоит из кадровых военнослужащих РФ, наемников и части местного населения. Личный состав этих сил на оккупированной территории составляет 35 тыс. человек. В их арсенале: 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских систем и миномётов, 208 реактивных систем дальнего огня, 363 противотанковых средства, 419 средств противовоздушной обороны.

Личный состав 8-й армии Южного военного округа РФ на оккупированной территории составляет 35 тыс. человек.

Количество танков в армии ДНР/ЛНР больше, чем в Великобритании! И сепаратисты не купили это оружие в захваченном в Донецке магазине Военторг - оно было передислоцировано со стороны РФ. Таково реальное положение вещей через четыре года после проведения Минских переговоров в Нормандском формате.

Сегодня Минский протокол в значительной степени выработал заложенный в него потенциал и не отвечает повестке дня. Предусмотренные ним механизмы, к сожалению, не позволили решить важнейшие задачи восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации, прекращения военного конфликта и гибели людей.

Более того, Минские договоренности находятся вне правового поля Украины и в нынешнем формате не могут быть ратифицированы Парламентом Украины. Вместе с тем, они используются РФ для политических спекуляций на международном уровне.

Ключевым недостатком Минского формата также является отсутствие целостного видения разрешения конфликта.

Предложения

Очевидно, настало время для выработки новой, более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы предлагаем Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе Механизма малых шагов.

Необходимо определить новый формат, который будет легитимен с точки зрения международного права.

Этап подготовки

1. Формирование правового поля для урегулирования конфликта

Принятие пакета законодательных актов, способствующих восстановлению территориальной целостности Украины. В их числе – два важнейших закона:

Принятие Закона об амнистии, под действие которого попадет большинство людей, живущих на оккупированной территории и вовлеченных в конфликт. Амнистия не коснется только тех, кто совершил тяжкие криминальные или военные преступления. Амнистия не коснется тех, у кого "на руках кровь". По отношению к ним должно быть открыто криминальное производство, а мера вины определена украинским Законом.

Принятие Закона о коллаборантах. Следует официально заявить, что юридически каждый человек-гражданин Украины наделен всеми гражданскими правами согласно Конституции Украины. А затем, используя прописанный в Законе механизм, нужно будет определить статус этого гражданина: является ли он жертвой оккупационного режима (таких большинство); или участником, в силу обстоятельств сотрудничавшим с оккупационным режимом; или преступником, который убивал наших солдат и участвовал в репрессиях против мирного населения. Соответственно, Закон должен определить степень общественного реагирования на соответствующий статус каждого человека.

Это очень сложный вопрос, который касается уровня готовности общества к компромиссу, но его обязательно нужно решить

Это очень сложный вопрос, который касается уровня готовности общества к компромиссу, но его обязательно нужно решить. Таким образом, появится фундамент, опираясь на который подавляющее большинство населения временно оккупированных территорий легитимно вернется в правовое поле Украины, получит гражданские права и доступ к государственным сервисам. Только после этого станет возможным проведение на этих территориях выборов.

2. Коммуникационная стратегия

Коммуникационная стратегия внутри Украины, объясняющая людям планы наших действий – крайне важна. Совершенно необходимо добиться понимания людей и получить поддержку гражданского общества Украины, поскольку только консолидация всего украинского народа и транспарентность процессов позволит реализовать программу в полном объеме, включая непопулярные, но совершенно необходимые меры.

3. Международная миротворческая миссия

Введение международной миротворческой миссии. Определение статуса и порядка привлечения международных сил урегулирования, программа международного мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

Этап деоккупации и реинтеграции: Механизм малых шагов

1. Выбирается и согласовывается отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса, на котором противоборствующие военные формирования отводятся за пределы оговоренной линии – создается демилитаризированная зона безопасности.

Поскольку невозможно найти и ввести в Украину от 20 до 40 тысяч миротворцев, силы которых необходимы для одномоментной деоккупации и реинтеграции всей временно оккупированной территории Донбасса — предлагается начинать с отдельного города или района (например, Горловки и/или Новоазовского района).

2. Специальная международная миротворческая миссия и Государственная пограничная служба Украины берут под свой контроль указанный участок территории, а также ее границы:

они заходят на территорию определенного города или района;

украинские пограничники и миротворцы совместно берут под контроль границу;

на остальной территории правопорядок и законность обеспечивают Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, совместно с "голубыми касками". На первоначальном этапе, возможно, с привлечением добровольцев-дружинников из числа местного населения, представляющих местные сельские и поселковые советы.

3. В пределах освобожденной территории силами органов юстиции Украины проводится подготовка к избирательному процессу и последующим местным выборам в соответствии с украинским законодательством.

Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс проходил согласно украинскому законодательству, с обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе, после завершения процессов урегулирования конфликта этот вопрос будет сбалансирован в течение ближайших лет.

4. На территории реинтегрированного участка восстанавливается работа всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины.

Главное – сформировать переходную администрацию, которая начнет работать с центральными органами государственной власти по процедуре реинтеграции и восстановления, в рамках украинского законодательства.

5. Начинается процесс реинтеграции.

Прежде всего — улучшение качества жизни граждан на деоккупированной территории (здравоохранение, образование, пенсионное и другие виды социально-бытового обеспечения, финансово-банковская сфера, создание рабочих мест, занятость населения).

По данным ООН, площадь заминированных территорий в Украине составляет 700 тыс. гектаров. 6. Проводится процедура гуманитарного разминирования ранее оккупированной территории.

Зона боевых действий на Донбассе и территория вокруг него является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами регионов в мире. Согласно данным ООН, площадь заминированных территорий в Украине составляет около 700 тыс. гектаров.

7. Немедленно проводятся работы по устранению техногенных и экологических рисков.

Район боевых действий всегда становится зоной экологического бедствия из-за поражения грунтов, местной флоры и фауны, загрязнения территории. Когда же речь идет о Донбассе, следует дополнительно принять во внимание специфику региона, в котором размещены многочисленные шахты, предприятия (в том числе химические), 1 200 источников ионизирующего излучения. Все они несут угрозы загрязнения источников питьевой воды, эпидемий, выбросов и взрывов метана и других вредных веществ. Экологическая катастрофа Украины станет экологической катастрофой для всей Европы! (Приложение 1)

8. Запускается срочная программа проверки и восстановления украинских документов для всех людей, которые прожили эти годы на оккупированной территории.

Степень проверки этих людей должна быть высочайшая, по специальному механизму, чтобы украинские паспорта выдавались исключительно украинским гражданам.

9. Начинается процесс восстановления социально-экономической инфраструктуры: дорог, мостов, учреждений, предприятий.

По различным оценкам для восстановления социально-экономической стабильности региона понадобится не менее 10 лет и от 20 до 30 млрд. долларов США.

Поскольку в обозримой перспективе Украина не в состоянии самостоятельно компенсировать ущерб от военной агрессии, необходимы специальные меры экономической поддержки:

законодательное закрепление механизма привлечения доноров и инвесторов, предоставление возможности контроля расходования средств (Совет по распределению средств);

создание агентства (фонда) восстановления Донбасса с привлечением авторитетных международных организаций, например, на базе Института мира (исполнительный вице-президент — УильямТейлор, бывший посол США в Украине 2006-2009)

Стратегические цели АИМ [Американского института мира]:

— помогать предотвращению, ведению и разрешению ожесточенных конфликтов, как между странами, так и внутри государств;

— обеспечивать постконфликтную стабильность и развитие;

— увеличивать потенциал мирного строительства, инструментария и интеллектуального капитала по всему миру;

— обучать, тренировать, снабжать информацией лиц, вырабатывающих политику, а также тех, кто проводит ее на местах; студентов и общественность;

налоговые и другие преференции для инвесторов;

возможно, создание свободных экономических зон для восстановления экономики Донбасса;

создание специального резервного фонда при участии международных организаций.

10. Проводится работа по возвращению вынужденно перемещенных лиц – внутренней миграции населения в покинутые из-за военных действий районы.

Следует учесть, что возвращение на Донбасс людей, которые прожили несколько лет вне токсичной российской пропаганды, будет способствовать восстановлению доверия местного населения к институтам власти Украины и в некоторой степени облегчит реинтеграцию.

11. Возобновляется участие граждан, проживающих на ранее оккупированных территориях в выборах в центральные органы власти Украины, но не ранее, чем через 3-5 лет.

Выборы можно проводить исключительно на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Поспешное проведение выборов может способствовать усилению и возобновлению конфликта с новой силой.

Ангола, 1992 – победа одной стороны на выборах с отрывом в 1-2% спровоцировала новый конфликт и привела к новой гражданской войне. Война окончилась только в начале 2000-х.

Выборы можно проводить, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, в противном случае нет никаких гарантий безопасности в день голосования.

В Хорватии, Боснии, Косово и Либерии – выборы происходили после установления эффективного контроля пересечения границы (сроки 2-5 лет).

Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов – 3 года после прекращения огня

В случае Боснии ОБСЕ под давлением западных правительств санкционировала проведение выборов, проигнорировав отсутствие ряда условий для демократического голосования. Как следствие, после национальных выборов на ведущих должностях оказались люди, мало заинтересованные в полной реализации мирного соглашения.

Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов – 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся меньше, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и меньше, чем через 1 год – в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния.

Это время необходимо для обеспечения условия честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам.

Кроме того, это время необходимо для возвращения на ранее оккупированные территории беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Нельзя лишать права участвовать в выборах беженцев и временно перемещенных лиц! Нужно дать им возможность вернуться и освоиться в местах, где они ранее постоянно проживали!

Изменение избирательного законодательства требует предоставления как минимум 1 года всем участникам избирательного процесса (комиссиям, партиям, избирателям и т.п.) для ознакомления с новыми правилами и налаживания работы.

Проведение национальных выборов в Верховную Раду на ранее оккупированных территориях - до разоружения, демилитаризации, восстановления контроля над границей, надлежащего законодательного и институционального обеспечения выборов - не приведет к решению конфликта. Результаты таких выборов не будут признаны большинством участников конфликта и, следовательно, весь процесс будет обречен на неудачу.

Веерное масштабирование Механизма малых шагов

В результате реализации Плана на освобожденной территории восстанавливается системная работа органов власти, повышается качество жизни людей, обеспечивается безопасность и правопорядок, нормализуются все процессы жизнедеятельности. В измученные войной города и села приходит нормальная мирная жизнь.

Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут «агентами влияния», примером и образцом для соседей.

Таким образом, можно ожидать, что процесс деоккупации и реинтеграции будет идти с нарастающей интенсивностью и будет более эффективным и менее ресурсозатратным, чем одномоментная операция на всей временно оккупированной территории Украины.

Ожидаемые результаты

Украина:

восстановление территориальной целостности и мира в восточных регионах Украины;

прекращение дальнейшего кровопролития и периодической эскалации вооруженного "конфликта-пульсации";

деоккупация, реинтеграция оккупированных территорий и постконфликтное строительство;

стимулирование социально-экономического развития территориальных общин ранее оккупированных территорий (повышение качества жизни населения через укрепление их состоятельности и социальной устойчивости, стимулирование экономической активности);

минимизация экологических рисков и недопущение техногенных катастроф.

Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области:

повышение качества жизни до общеукраинского стандарта социального обеспечения, защиты и безопасности, и доступ ко всем государственным сервисам;

мир и реальное, а не ситуационное и временное прекращение боевых действий, с соответствующими позитивными последствиями;

поэтапный и неконфликтный характер процесса реинтеграции будет способствовать постепенному восстановлению взаимного доверия;

жители временно оккупированных территорий путем демократических, честных и открытых выборов самостоятельно выберут легальные органы власти в своих регионах. А впоследствии – смогут делегировать своих представителей в Парламент и участвовать в выборах Президента страны;

законно избранные представители временно оккупированных территорий получат право принимать участие в решении проблем Донбасса сначала на местном, а потом и на государственном уровне;

гарантированное восстановление инфраструктуры и экономики.

ЕС:

участники мирного процесса со стороны ЕС (Германия, Франция и др.) и США смогут стать реальными миротворцами, которые активно поспособствовали мирному урегулированию вооруженного конфликта; это докажет эффективность институциональных механизмов Евро-Атлантического сотрудничества;

ЕС обезопасит себя от потока беженцев (в том числе криминальных элементов), неконтролируемого наркотрафика, незаконного оборота оружия из временно оккупированных территорий Украины. Как следствие – снижение потенциальной угрозы роста преступности и террористической угрозы.

Россия:

возможность выйти из патовой ситуации, "сохранив лицо";

может получить дополнительные аргументы для ослабления санкций;

возможность уйти от финансового обязательства по расходам на поддержание социально-экономической инфраструктуры временно оккупированных территорий;

избавится от необходимости поддерживать еще один анклав сепаратизма, который по населению превосходит Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию вместе взятые.

Смотрите также

Приложение 1

Оценка техногенных и экологических рисков и угроз на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей:

– На 65 объектах, в Донбассе, расположено свыше 1 200 источников ионизирующего излучения. По мнению экспертов, вследствие военных действий, неконтролируемости функционирования и обслуживания источников ионизирующего излучения, существует реальная радиационная угроза. Боевыми действиями были нарушены хранилища радиоактивных отходов на Донецком заводе химизделий и Донецком специализированном комбинате.

– К потенциально опасным производствам относится концерн Стирол. В мае 2014 года было объявлено о приостановке выпуска аммиака, его производных и другой продукции на предприятии в связи с напряженной ситуацией в области и желанием компании "исключить все риски для сотрудников и жителей региона". Однако, подземные резервуары хранения химических отходов производства (и не только аммиака) остались.

Речь идет об огромном по территории предприятии, находящемся на линии разграничения. В случае запуска аммиака по трубопроводу, попадания туда посторонних предметов (осколков) или повреждения, заражению подвергнутся почва, грунтовые воды, атмосфера (через испарения) и т.д., что способно нанести вред экологии не только близлежащих территорий, но и всей Украины, а также граничащих с Украиной государств.

– Угроза, связанная с затоплением шахт. В результате остановки насосов и попадания в шахты грунтовых вод, часть из них оказалась затоплена. По мнению экспертов, если воды выйдут на поверхность, уровень радиации будет превышать допустимый предел в тысячу раз.

Кроме того, шахтные воды сильно минерализованы и загрязнены вредными веществами. Если не начать срочно выкачивать ядовитую шахтную воду, она может смешаться с грунтовой пресной водой, попасть в реки.

По мнению экспертов, если воды выйдут на поверхность, уровень радиации будет превышать допустимый предел в тысячу раз.

Еще одна опасность – шахтные воды выталкивают метан, который скапливается в подвалах и на первых этажах домов. Достаточно одной искры, чтобы произошел мощнейший взрыв.

Не единичны случаи, когда в образованные шахтными выработками пустоты проваливаются целые здания. Не исключено, что в провале может оказаться объект критической инфраструктуры.

Есть информация, что в заброшенных шахтах боевики устраивали массовые захоронения. Как результат, при таянии снега или выходе грунтовых вод, возможны эпидемии гепатита и других инфекций.

– В районе поселка Новгородское находится хранилище химических отходов фенольного завода. Оно расположено между позициями украинской армии и боевиков, находящихся в 400 метрах друг от друга. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг подчеркнул, что в указанном районе необходимо установить режим прекращения огня и развести стороны конфликта.

– В районе между Авдеевкой и Ясиноватой расположена Донецкая фильтровальная станция (ДФС), обеспечивающая водоснабжение населенных пунктов, которые находятся по обе стороны от линии соприкосновения. За время вооруженного конфликта, ДФС не раз оказывалась на линии огня, из-за чего ее работа останавливалась, подача воды в городах и селах нарушалась. По мнению экспертов, продолжение военных действий вблизи ДФС может спровоцировать экологическую катастрофу.