Верховная Рада разблокировала закон о реформировании АРМА

Верховная Рада не поддержала постановление, которое на месяц заблокировало подписание закона о реформировании Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом во вторник, 15 июля, сообщила руководитель агентства Елена Дума.

Она напомнила, что 18 июня парламент во втором чтении принял закон о реформе АРМА. По словам Думы, документ расширяет полномочия агентства, в частности позволяет эффективнее управлять корпоративными правами, связанными с Россией и Беларусью, а также передавать арестованное имущество на нужды Вооруженных Сил Украины.

«Но после этого одна политическая сила заблокировала подписание закона — почти на месяц. Заблокировала возможность помощи военным и управления активами РФ. Сегодня эта страница закрыта. Парламент не поддержал блокирующее постановление», — написала Дума.

Закон о реформе АРМА призван сделать процесс обращения с арестованным имуществом прозрачным, эффективным и защищенным от коррупции, говорится в карточке закона.

Основные изменения, которые предусматривает документ:

арестованное имущество будет оставаться у владельца, если это не мешает следствию;

АРМА будет управлять активами только тогда, когда это действительно экономически выгодно;

имущество, которое быстро теряет свою ценность, разрешат сразу продавать;

управляющих будут выбирать автоматически с помощью системы, которая уменьшает влияние человеческого фактора;

предусмотрены предохранители от злоупотреблений — например, чтобы не завышали расходы;

контроль за работой управляющих станет более жестким;

для финансовой стабильности агентства создадут отдельный фонд с четкими источниками финансирования;

главу АРМА будут выбирать через открытый конкурс, в котором будет участвовать независимая комиссия.

«„Цена“ реформы АРМА — более 300 млн евро. Эти средства нужны государству для стабильного функционирования и социальных расходов», — отмечала в колонке для ЭП народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.