Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на три месяца
Военное положение и мобилизацию продлили на 90 дней (Фото: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада/Facebook)
Во вторник, 15 июля, Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней.
Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.
За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, а мобилизации — 304.
По данным Железняка, в обоих случаях проголосовал против только нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
Оба закона вступят в силу 7 августа, поэтому военное положение и мобилизация продлятся до 5 ноября.
Это уже 16-е продление с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
14 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
18 апреля глава государства подписал предыдущие законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней, до 6 августа 2025 года.
В феврале Зеленский заявил, что военное положение в Украине могут отменить тогда, когда закончится горячая фаза войны.