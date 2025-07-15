Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на три месяца

Военное положение и мобилизацию продлили на 90 дней (Фото: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада/Facebook)

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, а мобилизации — 304.

По данным Железняка, в обоих случаях проголосовал против только нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Оба закона вступят в силу 7 августа, поэтому военное положение и мобилизация продлятся до 5 ноября.

Это уже 16-е продление с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

18 апреля глава государства подписал предыдущие законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней, до 6 августа 2025 года.