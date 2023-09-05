«Он боялся, что его арестует ФБР». Передаст ли Украина Коломойского Соединенным Штатам — отвечает Александр Мартыненко 5 сентября, 08:34 Игорь Коломойский во время судебного заседания, 2 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс-Украина, объяснил Radio NV, высока ли вероятность того, что Украина передаст Соединенным Штатам олигарха Игоря Коломойского, который сейчас находится под стражей и получил подозрение по двум статьям УКУ.

2 сентября СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса. Речь идет о мошенничестве (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием) и легализации (отмывания) доходов или имущества, полученных преступным путем.

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В воскресенье суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн. Кроме того, Коломойский должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней.

Но Коломойский не хочет вносить залог, заявили его адвокаты. По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому сейчас они готовят апелляцию.

Может ли Украина передать Коломойского США?

Ну в логике, если рассматривать его как гражданина четырех стран, то — да. Но мы разбирались в последние дни и думали, есть ли доказательство, что у Коломойского нет украинского гражданства? Я не видел этого пока что. Когда человек одновременно гражданин четырех стран, то возникает вопрос — как его рассматривать, как кого? В судебных материалах, всех материалах, которые сейчас поступили в суд, то там указано гражданство Кипра и Израиля.

Я не уверен, что может появиться где-то украинский паспорт. Ну, в любом виде, в любом варианте развития событий, знаете, мы это увидим. Если, не «когда», а «если», это подозрение и если документы США будут и будет это запрос на экстрадицию. Пока что я знаю, что он очень боялся этого, запроса именно ареста. И именно поэтому он находился в Украине все это время, не пересекая границ.

Потому что считал, что если он пересечет границы, его тут же арестуют следователи ФБР. Теоретически возможно, конечно, но не думаю, что сейчас это реальность. Ну, пока, я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь дело с Игорем Коломойским в украинских судах, с украинскими следователями.