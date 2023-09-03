В материалах следствия Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, гражданства Украины он лишен — Лещенко 3 сентября, 17:49 Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко допустил возможность экстрадиции в США олигарха Игоря Коломойского из-за отсутствия у него гражданства Украины.

Об этом в воскресенье, 3 сентября, Лещенко сообщил в Telegram.

Он отметил, что в материалах следствия Коломойский упоминается именно как лицо, лишенное гражданства Украины. В то же время он указан как гражданин Израиля и Кипра.

Видео дня

Также Лещенко отметил, что запросов на экстрадицию Коломойского в США не поступало в Украину.

Он отметил, что если такой запрос поступит, то он будет выполнен согласно договоренностям между Украиной и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Именно поэтому никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует.

Фото: Сергей Лещенко/Telegram

В субботу, 2 сентября, СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Вечером Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения Коломойскому — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог, более 509 миллионов гривен.

До этого еще в феврале в доме Коломойского провели обыски. В СБУ тогда заявляли, что они связаны с выявленными схемами присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта.

В частности, менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов.

По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров компаний.

Топ-менеджменту Укртатнафты тогда сообщили о подозрениях.

В конце 2016 года правительство национализировало ПриватБанк, после чего финучреждение докапитализировали на сумму в более 155 млрд гривен.

Минюст США обвинял Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы «отмывал» через компании в США и по всему миру. Сам олигарх отрицает эти обвинения.

Всего в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде продолжается процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Банк требует возмещения в связи со схемами бывших владельцев, которые имеют признаки мошенничества и отмывания средств.